Западные инвесторы поверили Путину?

85 процентами покупателей нового транша российских гособлигаций стали иностранцы. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов после успешного размещения 20 июня выпущенных российским государством евробондов. Более трети инвесторов были из США, чуть меньше 30 процентов - из Великобритании. Покупатели из еврозоны были более сдержанны - на них пришлось всего около 9 процентов купленных госбумаг.

Новейший выпуск российских облигаций был произведен в американских долларах и имел суммарный объем в 3 млрд. А мог бы и больше: спрос со стороны инвесторов достигал 6,6 млрд долларов. Словом, как написало немецкое издание Die Welt, "Кремлю, судя по всему, удается играючи обходить западные санкции". Или, как сухо констатировал в интервью изданию эксперт финансовой компании BNP Paribas Investment Partners Жан-Шарль Самбор, "несмотря на низкие цены на нефть, у России имеется доступ к недорогому финансированию".

Финансовые рынки изменили отношение к России?

А такой доступ был у России в последние годы не всегда. От внешних финансовых рынков Кремль был отрезан в 2014 году после конфликта с Украиной из-за Крыма и введения международных санкций. В 2016 году Минфину РФ удалось провести два размещения госбумаг на общую сумму в 3 млрд долларов. Впрочем, размещение не обошлось без сложностей: ведущие западные банки отказались в нем участвовать, а центральная расчетно-клиринговая организация в Европе, Euroclear, не хотела принимать новые ценные бумаги на учет.

На этот раз все прошло гладко. Новые евробонды с самого начала имеют требуемый статус в Euroclear, что поддержало интерес рынков к новым бумагам. Правда, единственным организатором размещения стал инвестиционный банк "ВТБ Капитал" - часть группы компаний ВТБ, основным владельцем которой является российское государство. Это было приемлемым не для всех, особенно в ЕС. "У нас нет разрешения торговать с ВТБ, - рассказал агентству Bloomberg Дмитрий Баринов, трейдер крупной немецкой инвесткомпании Union Investment . - Наш отдел комплаенса устанавливает строгие рамки по работе с финансовыми компаниями, находящимися под санкциями". И все же в целом это не отпугнуло инвесторов.

Негативный фон для евробондов

Также не отпугнул их и весьма негативный политический фон, на котором происходила продажа российских гособлигаций. Так, американский Сенат инициировал процесс расширения санкций против Кремля, а политический Вашингтон сотрясают новости о расследовании связей с Россией избирательного штаба президента Трампа. В Европе обсуждали и договорились о продлении экономических санкций в отношении РФ. Почему вдруг инвесторов все это перестало тревожить?

Разгадку издание Frankfurter Allgemeine Zeitung предлагает искать в состоявшемся одновременно с российским размещении евробондов Аргентины. Тоже на 3 млрд долларов - и тоже с успехом. Развивающиеся рынки снова в моде у инвесторов, пишет издание. Инвесторы полагают, что наблюдающийся сейчас устойчивый рост западной экономики обеспечит стабильный спрос на сырье, что в свою очередь будет способствовать и ускоренному росту развивающихся рынков. А, значит, пора туда вкладывать деньги!

Реформу государственного управления в Индии, нормализацию ситуации с курсом валюты в Китае и стабилизацию экспорта нефти из России мировые инвесторы восприняли как сигнал к новому витку вложения средств. Итог: по подсчетам агентства Bloomberg, фондовый рынок КНР в мае зафиксировал самый крупный за последние 2 года приток средств от иностранцев, а гособлигации Индии оказались на самом высоком уровне за почти 3 года. Успешные эмиссии евробондов России и Аргентины продолжают этот ряд.

Инвесторов интересует доходность евробондов

Вновь пробудившийся интерес инвесторов к развивающимся рынкам поддерживают и еще два обстоятельства. Во-первых, это снижающиеся страхи перед слишком сильным американским долларом и высокими учетными ставками в США. Высокая доходность на американском рынке традиционно перетягивает часть мировых денежных потоков от развивающихся рынков в США, и еще в начале 2017 года рынки полагали, что так оно и произойдет. Но преувеличенные ожидания от новой экономической политики американского президента Трампа постепенно развеиваются, и рынки больше не ждут слишком сильного доллара. А значит у развивающихся рынков больше шансов.

Но, пожалуй, самое весомое объяснение новой популярности развивающихся рынков - это более высокая доходность, которую получают там инвесторы от своих вложений. Так, доходные купоны новейших российских евробондов составляют 4,25% и 5,25% годовых, что является сегодня весьма привлекательным показателем для вложений в долларах.

При этом риск банкротства эмитента невелик, а уровень госдолга по сравнению с ВВП у России находится сейчас на вполне солидном уровне. По крайне мере, по сравнению со многими другими странами, которые сейчас продают свои госбумаги на мировых рынках. Причем в условиях новой моды на развивающиеся рынки далеко не все подобные бумаги эксперты рекомендуют покупать без оглядки. К примеру, та же Аргентина или Эквадор, в истории которых уже бывали случаи невыплат по собственному госдолгу. Или Шри-Ланка, которая не имеет репутации надежного должника - и, тем не менее, все равно сумела в мае разместить свои гособлигации на 1,5 млрд долларов.