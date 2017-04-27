Александр СУКОВ, Деловая столица

"Газпром" так сильно уверен в том, что "Северный поток-2" будет построен, что даже объявил о готовности пойти на переговоры с Украиной по поводу повышения стоимости транзита газа.

Российский "Газпром" радостно сообщил о подписании с группой европейских компаний соглашения о финансировании строительства газопровода "Северный поток-2". В пул подписантов вошли французская Engie, австрийская OMV, нидерландско-британская Shell, а также германские Uniper и Wintershall. "Газпром" отрапортовал, что эти компании возьмут на себя половину финансового бремени по созданию проекта, который оценивается в 9,5 млрд евро. Каждая из западных компаний якобы вложит в "Северный поток-2" по 950 млн евро, а остальные 50% затрат лягут на плечи российской компании. При этом "Газпром" останется единственным акционером проекта "Северный поток-2".

Новое соглашение - вторая попытка "Газпрома" привлечь партнеров к реализации проекта. Первая попытка провалилась еще в прошлом году, когда антимонопольное ведомство Польши не выдало разрешение западным участникам консорциума "Северный поток-2", и поэтому компании так и не стали юридическими совладельцами этого совместного предприятия и не смогли выкупить свои доли.

Однако открывать шампанское "Газпрому" еще рано - российский монополист может подписывать множество соглашений с западными компаниями, однако это не значит, что они будут реализованы. В случае с "Северным потоком-2" Польша - далеко не единственная, кто выступает против проекта. Против "Северного потока-2" выступает и Словакия, поскольку для нее и для Польши запуск нового маршрута означает переориентация газовых потоков. Также против проекта может выступить и Дания - в апреле стало известно, что она ищет возможности заблокировать его как по экологическим соображениям, так и исходя из соображений национальной безопасности и приоритетов внешней политики.

Однако самое главное, что проект "Северный поток-2" не вызывает восторга в самом Европейском Союзе - еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер уже заявляла, что Еврокомиссия не считает "Северный поток-2″ проектом совместных интересов, а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обещал, что никакого финансирования со стороны Еврокомиссии этот проект не получит. А без поддержки евробюрократов "Газпром" может подписать хоть десять соглашений, подобных вчерашнему, но проект в результате может быть попросту похоронен или не заработать на полную силу, принося убытки своим создателям. И этому уже есть подтверждение: например, газопровод OPAL, который связывает построенный "Северный поток" с континентальным газопроводом в Германии, из-за ограничений чиновников не работает в полную силу, и следовательно, наполовину загружен и сам "Северный поток".

"Газпром" так уверен в том, что "Северный поток-2" будет построен, что даже объявил о готовности пойти на переговоры с Украиной по поводу повышения стоимости транзита газа. По мнению российской компании, это не критично для нее, поскольку речь идет всего лишь о 15 млрд кубометров газа в год, тогда как в 2016 году было прокачано 80 млрд кубометров газа. По задумке "Газпрома", якобы остальные объемы поставляемого в Европу газа к тому времени уже пойдут по газопроводам в обход Украины, в том числе по "Северному потоку-2".

"Газпром" так сильно хочет пустить газовые потоки в Европу в обход Украины, что даже предлагал поставлять европейским потребителям сжиженный природный газ (СПГ) с завода, который может быть построен на побережье Балтийского моря.

Однако несмотря на все прожекты, найти приемлемую альтернативу украинской газотранспортной системе "Газпрому" будет очень сложно. По мнению генерального директора компании East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, гибкость украинской ГТС равнозначна еще одному "Северному потоку". Он сравнивает статистику поставок газа через Украину и по построенной ветке "Северного потока" за февраль-апрель этого года. Согласно этим данным минимальный суточный объём поставок газа по "Северный потоку" составил 120 млн кубометров, а максимальный - 134 млн. В то время как соответствующие показатели объема поставок в Европу через Украину - 194 и 286 млн кубометров. Эти данные говорят о том, что украинская сторона в зависимости от спроса европейских потребителей на российский газ может оперативно значительно наращивать и сокращать объемы транспортировки. Только в этом году разница между суточным минимумом и максимумом прокачки газа через Украину составила 92 млн кубометров, а в прошлом - 163 млн кубометров.

Михаил Корчемкин отмечает также, что успешная реализация "Северного потока-2" зависит еще и от строительства Eugal - нового газопровода на территории Германии, который протянется до Чехии. Оператором этого газовопрода выступает совместное предприятие все того же "Газпрома" и компании BASF. Однако и в строительстве этого газопровода не все гладко - 275 из 485 км газопровода Eugal пройдет по земле Бранденбург, а у властей появились претензии к будущему газопроводу.

Однако даже если "Северный поток-2" не будет построен, он все равно свою задачу выполнит. Ведь как отмечают эксперты, его главное предназначение, как и "Северного потока-1", и "Южного потока" - обогащение российских компаний-подрядчиков "Газпрома", которые возглавляют приближенные к Владимиру Путину люди.