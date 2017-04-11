Владислав ГИРМАН, Деловая столица

Долгожданный визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона запланирован на среду. Но бывший гендиректор Exxon Mobil с орденом от президента РФ Владимира Путина может до нее и не доехать. Теперь уже он не выглядит другом и надеждой для россиян на улучшение отношений, а все больше оправдывает свое прозвище - Ти-Рекс. Хладнокровный хищник, но теперь дипломат, а не бизнесмен.

Еще недавно столько в России было шуму и ликующих заголовков вроде "Тиллерсон предпочел Москву НАТО". Глава Госдепа и в самом деле собирался отметить в Белокаменной день российской космонавтики, совпавший по времени с брюссельским министерским саммитом альянса. Однако союзники согласились оказать услугу Вашингтону и подстроились под Тиллерсона, перенеся встречу на 30-31 марта. Так, кстати, администрация Дональда Трампа еще раз показала и напомнила, кто в доме хозяин. Партнеры уважают Штаты настолько, что изменили график.

И россиянам уже нет смысла радоваться такой демонстрации силы. На самом-то деле столь необходимое, прежде всего для имиджа Москвы, присутствие экс-главы Exxon Mobil уже стало разочарованием, даже если Тиллерсон все же окажется в Белокаменной.

Перед госсекретарем стоит сложная задача - показать, что он как новый глава внешнеполитического ведомства США не лыком шит. Ведь фактически он до последнего времени пребывал в тени, а "разминочный" визит в Китай оказался довольно пресным. И все гадали, чем конкретно занят и, что более важно, чем займется преемник Джона Керри. Очень много внимания пресса уделила внутренним делам Тиллерсона и Трампа, а именно масштабным чисткам в Госдепе и возможному сокращению финансирования ведомства.

Грубо говоря, на саммите НАТО Тиллерсон начал действовать публично. Сомнения о его состоятельности как топ-дипломата и слухи о его статусе при "дворе" Трампа он развеял, когда появился на крайне важной для Вашингтона встрече президента с лидером КНР Си Цзиньпинем во флоридской резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

Однако химическая атака в сирийской провинции Идлиб и ракетный ответ Штатов стали настоящей проверкой Тиллерсона на прочность. Его первый серьезный кризис, из которого он пока, конечно, не вышел, но хорошо стартовал.

На прошлой неделе "Тираннозавр" жестко откомментировал химическую атаку на контролируемый сирийской оппозицией Хан-Шейхун. Госсекретарь обвинил Москву в неспособности добиться выполнения соглашения об уничтожении химоружия в Сирии, заключенного в 2013 г. И это не все. Тиллерсон также сказал, что Кремль либо замешан в нарушении, либо просто неспособен реализовать соглашение. Что касается удара по аэродрому "Аш-Шайрат", то глава Госдепа считает это четкой демонстрацией Трампа россиянам готовности решительно реагировать на "отвратительные" действия Башара Асада.

Таким образом, мир стал свидетелем кардинального разворота Вашингтона в геополитике. Еще в марте Штаты устами Тиллерсона и Никки Хейли говорили: "Нам наплевать, что Асад останется у власти, главное, конфликт разрешить и исламистам бороды поджечь". Второй пункт по-прежнему актуален, но вот от первого Белый дом уже отказался, как и европейцы.

Сказать, что удар в совокупности с заявлениями Тиллерсона и Трампа уязвили самолюбие руководства РФ, - значит ничего не сказать. Москва болезненно реагирует на любые такие выпады и периодически допускает ошибки в своих ответах. Вот, например, на какой эффект Россия рассчитывала, когда приостановила сотрудничество в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации? Ясно как день, что решение поспешное и больше вредит россиянам, чем американцам. И поспешность характерна для внешнеполитической рефлексии, но не стратегии Кремля - сперва поиграть ботоксными мускулами, взять на понт. Ну, к примеру, пролететь над эсминцем соперника, а затем действовать по ситуации. В данном случае так же. Меморандум больше нужен Кремлю, учитывая перевес сил и растущую заинтересованность Вашингтона в скорейшем разрешении конфликта в Сирии и победоносном окончании борьбы с джихадистами.

В общем, Тиллерсон уже отработал достаточно хорошо, чтобы критика в американской прессе несколько поутихла. СМИ теперь ждут, во-первых, результатов саммита G-7, а во-вторых, переговоров с Лавровым.

А саммит, который стартовал в понедельник в итальянской Лукке, будет очень и очень непростым. Начать хотя бы с того, что глава британского МИДа Борис Джонсон намерен требовать от коллег на встрече новых санкций против РФ, если та не уйдет из Сирии и не прекратит поддержку Асада. Такую информацию предоставила британская газета The Times. Кремль, в свою очередь, делает вид, что ничего не знает. Дмитрий Песков, как обычно, отнекивается.

И Россия, очевидно, еще поиграется в переговоры, которых нет. Только вот, как пишет другая британская газета - The Sunday Times, Тиллерсон едет в Белокаменную не с пустыми руками, а с обвинениями в адрес РФ в соучастии и сокрытии военных преступлений Асада. Публикации обеих "Времен" либо достоверны, либо являются сигналом Кремлю. В любом случае заслуживают внимания, то есть газеты принадлежат Руперту Мердоку, близкому к Трампу магнату.

Если после 59 "Томагавков" Москва еще оставляла пространство для маневра, была осторожнее в высказываниях, надеясь на результативные переговоры с Тиллерсоном, то на фоне разговоров о санкциях и требования Вашингтона диалог будет планомерно сворачиваться. Уже известно, что Тиллерсон не увидится с Путиным, как планировалось. По словам спикера американского посольства в Москве Марии Олсон, состоится лишь встреча с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

И вряд ли она будет результативной. Один выдвинет условия, второй обиженно посопит и обвинит в нарушении суверенитета Сирии. Пожмут руки и разойдутся. С другой стороны, некоторые дипломаты в США допускают, что переговоры будут проходить и с кнутом, и с пряником. С кнутом все ясно, а пряником якобы может стать обещание вернуть Россию в "Большую восьмерку". Правда, это пока выглядит маловероятным.

К слову, нельзя не исключать, что встреча и вовсе будет отменена. Причем по инициативе именно Москвы. То, с чем едет Тиллерсон, и повестка дня в целом у руководства РФ никакого восторга не вызывают. Поскольку во время выдвижения условий капитуляции очень сложно сохранять лицо. Это будет унижением в глазах соотечественников, заложником ура-патриотизма которых оказался Кремль. Вместе с отказом Джонсона от первого за пять лет визита в Москву министра иностранных дел Британии потенциальная отмена встречи станет констатацией факта: Россия не выберется из мировой изоляции и при Трампе.

