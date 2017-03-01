Президенты Ирана и России Роухани и Путин, август 2016 года

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США на мировой политической арене вновь смешались все карты. Неожиданно ожили старые образы врага: новый хозяин Белого дома не только обвиняет Тегеран в том, что тот является основным спонсором международного терроризма, но и называет его источником всех бед на Ближнем Востоке.

Позицию Трампа поддерживают не только Израиль и Саудовская Аравия. Турция также выражает уверенность в том, что Иран, помимо прочего, несет ответственность за гражданскую войну в Сирии, рост влияния террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке и продолжающееся противостояние между правительственными войсками и шиитским ополчением в Йемене.

Цель США - раскол альянса между Москвой и Тегераном?

Дональд Трамп намерен проводить политику сдерживания Тегерана. При этом это может коснуться и России - важнейшего партнера Иран в регионе. Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), администрация США ищет возможности расколоть военный и дипломатический альянс между Тегераном и Москвой. Вашингтон надеется, что это поможет положить конец конфликту в Сирии, а также усилить борьбу против ИГ.

Подобные соображения не лишены основания, полагает эксперт по Ирану Али Ваез. Он напоминает, что в прошлом Россия неоднократно разыгрывала иранскую карту в ходе переговоров с США. "Иран и Россия не являются стратегическими партнерами. В основе их сотрудничества лежат тактические соображения - к примеру, о том, что касается Сирии", - поясняет эксперт.

Иран опасается сближения России и США

Тегеран и Москва поддерживают режим Башара Асада по разным причинам, подчеркивает Ваез. Для Ирана важно, чтобы Асад остался у власти, и Сирия сохранила свою территориальную целостность, ведь Асад является важным союзником Тегерана в арабском мире. "В свою очередь Россия готова торговаться и идти на компромиссы", - отмечает эксперт.

Впрочем, улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном зависит от Сирии не в столь большой степени. "Куда более важную роль играют Украина, аннексия Крыма и санкции против России", - уверен Ваез.

По его словам, Трампу будет непросто сделать шаг навстречу Кремлю: еще до своей инаугурации 20 января новый хозяин Белого дома оказался под огнем критики из-за возможных связей представителей его команды с Москвой. Кроме того, есть подозрение, что Россия с помощью хакерских атак помогла Трампу победить на выборах в США.

Несостоявшийся визит Рогозина в Тегеран

Тем временем в Тегеране с беспокойством следят за развитием событий. Иранское посольство в Москве пытается способствовать укреплению отношений с Россией. В середине февраля иранское информагентство Mehr сообщило о предстоящем визите вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Тегеран, где он намеревался провести встречу с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом.

Однако вскоре после появления этого сообщения Рогозин отменил свою поездку в Иран - якобы по "техническим причинам". Как пишет газета "Коммерсант", настоящей причиной отказа стало оглашение информации о поездке иранской стороной, хотя Рогозин изначально настаивал на конфиденциальном характере встречи.

По словам источника издания в аппарате правительства РФ, стороны рассчитывали обсудить "достаточно деликатные темы", в том числе и причины, по которым Иран закупает самолеты у западных стран, а не у России. Исламская республика заключила контракты на поставку ей 80 самолетов Boeing и 100 - Airbus, однако пока не спешит закупать российские самолеты Sukhoi Superjet-100, несмотря на подписанный с их производителем меморандум о взаимопонимании, отмечает "Коммерсант".

Общие интересы Вашингтона и Тегерана?

Тем временем консервативные силы в Тегеране обвиняют президента страны Хасана Роухани в том, что после успешного заключения соглашения по иранской ядерной программе в июле 2015 года отношениям с Россией не было уделено достаточного внимания.

"Отношения между Россией и Ираном в последние годы значительно улучшились. Налажено сотрудничество даже в военной сфере и в сфере разведки. Иран не может этим рисковать", - считает тегеранский политолог Шоаиб Бахман.

По его словам, сближение с Россией - крупный вызов для Дональда Трампа: "Ни демократы, ни республиканцы не заинтересованы в улучшении отношений с Москвой. Для военных и разведывательных служб США Россия по-прежнему остается врагом номер один. Иран должен использовать это время для выстраивания отношений с Россией".

Его коллега Али Ваез также не считает, что Дональд Трамп в состоянии ослабить тактический альянс между Москвой и Тегераном. Как раз наоборот: Вашингтон и Тегеран в регионе объединяют общие интересы, в частности, борьба против ИГ в Ираке и улучшение ситуации в плане безопасности в Афганистане. "Иран должен разработать всеобъемлющую стратегию отношений с новым президентом США. Тегеран, равно как и Россия, должен четко обозначить свои приоритеты и, наконец, быть готовым вести переговоры с Вашигтоном", - заключил эксперт.