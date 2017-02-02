Лариса Волошина. Деловая столица

Похоже, что Россия не собирается ослаблять напряженность на Донбассе. Для того чтобы понять, зачем ей это нужно, необходимо внимательно изучить, что о событиях в Украине пишут российские СМИ. Российская пресса, как заправский безумец, транслируя откровенный бред, рассказывает в метафорической форме всю правду. Надо только уметь расшифровывать.

Телеканал "Дождь" сообщил, что "в ДНР рассказали о 78 погибших украинских военных". В свою очередь глава боевиков Захарченко убеждал, что у террористов потерь нет вовсе, тогда как камеры засняли на заднем фоне трупы "отпускников". Так это и пошло в эфир. Прекрасная иллюстрация происходящего.

Либеральные российские журналисты и пропагандистские СМИ тут сработали синхронно, пытаясь убедить публику в том, что украинская сторона несет колоссальные потери в тот момент, когда у "молодой республики" все под контролем. LifeNews приписал украинскую Авдеевку к террористическому квазиобразованию ДНР и посокрушался, что из-за нападения украинской армии и непрекращающихся обстрелов жители собирают вещи и готовятся выезжать. Вот так просто из агрессоров, обстреливающих жилые кварталы, террористы превращаются в "защитников". И уже украинские спикеры, вроде Мураева и Рабиновича, разгоняют истерику о том, как украинские военные подвергают опасности гражданское население.

Какой бы ни был бред, он всегда по-своему логичен. Для того чтобы на условно независимой площадке ругать украинскую армию, необходимо опираться на "факты". Пусть лживые, но курсирующие в информпространстве как некие альтернативные точки зрения. Утверждение, что марсиане скоро завоюют весь мир у параноика всегда основывается на неких публикациях, "секретной информации", наблюдениях и прочей чуши.

Точно также слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что за обстрелами Авдеевки стоит лично Петр Порошенко, опираются на информацию, которая "известна всем". "Все знают, кто на Украине заводит ситуацию в тупик, и последние провокации киевского режима, которые на днях произошли, - лишнее тому подтверждение. Даже глубоко предвзятая германская пресса признала, что за всем этим стоит Порошенко, которому очень важно обострять ситуацию, чтобы Украину не забыли", - заявил Лавров. Немецкое издание действительно было. Но его предвзятость направлена явно против Украины.

Говорящая кремлевская голова Дмитрий Песков уже озвучил предложение начать переговоры между Россией и США, назвав Авдеевку "поводом" для возобновления диалога. У Кремля, по словам Пескова, есть "достоверные данные", которые свидетельствуют о том, что некие "самостийные отряды" украинской армии напали на территорию, контролируемую ДНР возле Авдеевки, что привело к человеческим жертвам. Песков утверждает, что обстрелы населенного пункта говорят о невозможности Киева контролировать такие "отряды". Конечно же, российские спикеры лгут, но с какой целью?

Для того чтобы вливать в уши публике альтернативно одаренные заявления, необходимы "факты". Их конструированием и занимаются российские журналисты. Россия создает бредовую реальность, в которую стремится втянуть как можно больше народу. В этом ей помогают "незаангажированные немецкие СМИ" и "последний неподконтрольный Кремлю" телеканал "Дождь".

Свести с ума весь мир - это, конечно, заманчивая перспектива. Но альтернативная реальность нужна Кремлю для вполне определенной цели. В российской интерпретации военные действия на востоке Украины происходят между двумя равноправными субъектами, а страдают мирные граждане. Вот что означают все эти "по сообщениям ДНР". Вот что стоит за заголовками изданий, якобы не имеющих отношения к Кремлю. Все вместе они поднимают полностью подконтрольные России террористические анклавы до статуса самостоятельного субъекта.

Адресат у всей этой информационно-террористической кампании один - Дональд Трамп. Для американского президента создается знакомая ему реальность холодной войны, где Россия поддерживает одну из сторон внутри украинского конфликта, Америка Обамы с самого начала поддерживала другую. Обычная борьба за сферы влияния, в которой агрессивные туземцы только средство для геополитической игры великих. С помощью официальных заявлений, подкрепленных пропагандисткой ложью, создается иллюзия, что в некой дикой стране вооруженные до зубов варвары третий год делят власть. Мол, все это последствия непродуманной политики администрации Обамы и нежелание идти на переговоры с Россией - гарантом мира и стабильности в регионе. Одни нападают, другие отбиваются, кто виноват - непонятно, обе стороны хороши, Порошенко - Захарченко, "самостоятельные отряды украинской армии" против "повстанцев молодой республики". "Кто их разберет, дружище Дональд. Давай договариваться и прекращать этот балаган. Мы же серьезные люди. Нам нечего делить".

Владимир Путин не пытается сегодня делить мир с Дональдом Трампом. Он приглашает его устранить последствия "передела", оставшегося после администрации Обамы. Ложь и настоящий бред заключаются в том, чтобы утверждать, что США, Европа уже переделили мир, нарушили баланс, сделали ставку не на тех людей. Что и является причиной вспыхнувших кровавых конфликтов. Провокации будут продолжаться до тех пор, пока Трамп не выскажет однозначно свою позицию по происходящему в Украине, не определит стороны, симпатии и приоритеты.

Целью обострения на востоке Украины и параллельного информационного обострения является понижение статуса украинского государства до уровня бутафорских "республик". Если новая американская администрация в это поверит или сделает вид, что поверила, Россия получит возможность приступить к следующему этапу спецоперации "Авдеевка". Начать втягивание Соединенных Штатов в переговоры о разрядке и разоружении "ради мира во всем мире".