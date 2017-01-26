Сергей Ильченко, Деловая столица

Москва заинтересована в том, чтобы достойно выйти из сирийской войны. Но в Астане к этому даже приблизиться не удалось. Все вопросы и ответы на то, как проходят переговоры по Сиррии в Астане.

Широко разрекламированный саммит по урегулированию Сирии, прошедший в Астане, на котором Россия собиралась примерить на себя роль главного миротворца на Ближнем Востоке, потеснив в сторону США, окончился ничем. У России недостаточно ресурсов, чтобы реально контролировать ситуацию. Москва может лишь сеять хаос - но, как оказалось, она не в состоянии собрать урожай от этого посева.

Что не так с Россией?

С ней, по большому счёту, все не так. В ещё большей степени, чем распавшийся СССР, современная Россия неконкурентоспособна в условиях современного мира. Неэффективная экономика поставила её на грань распада и исчезновения с политической карты. Одна из главных проблем России сегодня в том, что она не в состоянии предложить конкурентоспособные товары, включая и сырьё, в объёмах, достаточных для поддержания существования российского государства в его нынешнем виде.

В поисках выхода российское руководство сделало ставку на то, что обычно называют рэкетом: на создание проблем возможным инвесторам и кредиторам, с последующим их решением, в обмен на экономическую поддержку.

С этой целью Россия организует нестабильность и хаос в различных регионах мира, а затем начинает торг вокруг своих услуг по его преодолению. Если предложение не принимаются - эскалация хаоса, и акции, направленные на создание образа России-жертвы террора, наравне с другими пострадавшими, продолжаются до тех пор, пока задача не будет решена.

Что происходит конкретно в Сирии?

Задача России в Сирии - удержание у власти Асада, либо преемника, выдвинутого из его окружения, который был бы постоянным раздражающим фактором для суннитского большинства. Это обеспечивает надежный и постоянный очаг нестабильности, с помощью которого Кремль может блокировать один из наиболее коротких путей экспорта углеводородов с Ближнего Востока, и создавать ряд проблем для Турции, понуждая её к сотрудничеству с Россией в ущерб сотрудничеству с ЕС, и, в особенности, с НАТО.

Заявляя о своём противостоянии с ИГИЛ в сирийском конфликте, Россия одновременно является и основным источником его подпитки, как кадровой, так и материальной. Снабжение ИГИЛ осуществляется через цепочку посредников, либо путем сдачи боевикам техники и оружия при отступлении, как это было в районе Пальмиры. Кадровый состав ИГИЛ в основном состоит из граждан России, причём это верно как для руководства так и для рядовых боевиков. Только по официальным данным ФСБ в составе ИГИЛ воюет не менее 5000 россиян, однако данные эти явно преуменьшены.

К примеру, в ходе взятия Мосула иракские войска захватили в качестве трофеев десятки российских паспортов, принадлежавших плененным и уничтоженным боевикам ИГИЛ.

В общем массиве захваченных документов российские составляют более 90%.

Разумеется, столь широкий кадровый приток, равно как и сдача боевикам огромных объёмов вооружения, включая тяжелую бронетехнику, не может быть случайностью. Кроме того, Россия и войска Башара Асада практически не наносят ударов по позициям ИГИЛ. "Боевые действия" против ИГИЛ носят характер имитации и направлены либо на их снабжение, либо на организацию пиар-акций, призванных доказать противостояние России и ИГИЛ, отсутствующее в реальности, либо связаны с тактическими перемещениями войск, как ИГИЛ, так и Асада и России. Зато катастрофа Ту-154 в Сочи странно совпала с сокращением денежных выплат боевикам ИГИЛ "в связи с чрезвычайной ситуацией". Единственным объяснением такого совпадения может быть то, что на борту разбившегося лайнера везли зарплату боевикам...

Иными словами, сотрудничество России с ИГИЛ доказано десятками эпизодов. Однако российская пропаганда по-прежнему создаёт образ России, борющейся с ИГИЛ, поскольку задачей Кремля является продажа услуг по "борьбе с терроризмом".

То есть, Россия добилась успеха?

Отчасти да - но лишь на промежуточном этапе. Чтобы конвертировать этот успех в конечную цель всей операции - в принуждение Запада и сопредельных с Россией стран к сотрудничеству с Кремлем, Москва должна продемонстрировать "управляемый пожар". Щелкнули пальцами - горит. Щелкнули снова - потухло. Именно такие возможности России и предполагалось продемонстрировать в Астане. И именно по этой причине Астана была задумана, как мероприятие "только для своих". Российское руководство надеялось показать всему миру как Россия, в союзе с Турцией и Ираном, но, понятное дело, при ведущей роли России, запросто справляется с проблемой Сирии сама. Представители ООН и США были приглашены лишь наблюдать, как всё замечательно получится.

И что, получилось?

Нет, полный провал. Никакого компромисса на переговорах не достигнуто. Представители как Асада, так и сирийской оппозиции отказались подписывать итоговый документ. В итоге, все "судьбоносные" решения по Сирии принимали российская, турецкая и иранская делегация. Без сирийцев. Причем, среди этой тройки тоже наметились немалые разногласия. Словом, "казахстанской Ялты" не получилось.

Причин для такого провала было много. Но самая главная их них в том, что у России попросту нет ресурсов для проталкивания в Сирии удобного для себя сценария. Если Россия прекратит финансировать и вооружать Асада и ИГИЛ, светская оппозиция прихлопнет их обоих, а с Москвой у неё нет общих интересов. У Турции в Сирии вообще свои, особые интересы, не совпадающие с интересами России, и, тем более, Ирана. А Иран, в случае прекращения российской помощи, из Сирии очень быстро выбьют. Вполне вероятно, что и при прямой помощи Турции.

Расширять эскалацию конфликта Россия тоже не может. Ни с экономической точки зрения, ни с политической. Её ресурсов и так катастрофически не хватает, а действия России в Сирии большая часть мира уже признаёт военными преступлениями.

Нынешний уровень вмешательства, даже если Россия, несмотря на все финансовые трудности, и сможет финансировать Асада и ИГИЛ в прежних масштабах, проблему тоже не решает. Точнее, он решает её частично: да, Сирия дестабилизирована, и регион дестабилизирован, и путь для транспортировки углеводородов перекрыт. Но роль "решателя проблем", способного "на договорняке" эту проблему закрыть, Москва не потянула. Рэкетир из неё тоже вышел никудышный. Не те возможности, не то влияние.

А как вам то, что организаторы встречи? Ну, а по факту, россияне, не поставили на стол таблички для оппозиции и для Дамаска, обозначив обе делегации как "Сирийская Арабская Республика". Мол, чтобы объединить позиции участников переговоров.

Чисто пиаровский ход, такая заявка на успех всего мероприятия. Даже сразу трудно подобрать ему название.... Пиарастия, наверное... От слова "пиар", конечно. Но, как говорят, "не хвались идучи на рать, а хвались идучи" - сами помните, куда. В общем, эта история с табличками только подчеркнула российский провал.

А кто там был от сирийской оппозиции?

Умеренные, а если по сирийским масштаба, так можно сказать почти что светские - Джейш аль-Ислам. Их вполне можно и американцам показывать. Ну и ещё 13 других группировок, но делегация Джейш аль-Ислам играла ведущую роль. ИГИЛ, естественно, не позвали.

А от США кто был?

Посол в Казахстане Джордж Крол. Судя по фото с саммита повеселился он от души. Ну что ж, вероятно зрелище и вправду было забавное, а дипломаты умеют подмечать нюансы.

Но ведь Россия сейчас пытается дружить с новой американской администрацией. Как же они добились неучастия США?

Роль скандалиста, обвинившего США в пособничестве террористам взял на себя Иран, которому в плане репутации и отношений с США терять нечего. Ну а Россия и Турция только развели руками - мол, мы бы и не против, но вот, сами видите...





И как, села делегация Джейш аль-Ислама за один стол с асадовцами?

С трудом. Долго колебались, собирались уехать не входя даже в зал, но, в конце концов, пошли и сели. Впрочем, всё, как и следовало ожидать, закончилось серией скандалов. Слово за слово, обозвали друг друга террористам - разве что не передрались.

А как проходили переговоры?

Практически при закрытых дверях, есть только картинка с выключенной трансляцией. Но насколько можно судить, никаких общих позиций не выработано. Подтверждено соглашение о прекращении огня - но сколько оно продлится не знает никто. Едва ли долго. Поскольку никакие проблемы решены не были. Кстати по поводу интерпретации целого ряда пунктов соглашения между асадовцами и оппозицией есть серьёзные разногласия. И эти разногласия вызвали скандал с переходом на взаимные оскорбления в ходе саммита. И из 14 группировок пославших своих представителей в делегацию от оппозиции прекращение огня как таковое в его нынешних условиях поддерживают только пять. входивших Так что всё это фикция, очередная потемкинская деревня.

А ИГИЛ может выйти из-под контроля России и попробовать сыграть свою игру?

Вполне. Весьма вероятно, что в какой-то момент так и случится. Потому, что в случае достижения мира в Сирии, ИГИЛ становится не нужно. А оно едва ли согласится с этим.

А что Асад, как он отнесся к происходящему?

Асад давно опасается, что Россия им пожертвует. Уж очень фигура одиозная, очень много на нём крови. Иной вопрос, что он влиятелен, но соблазн дворцового переворота и замены Асада на кого-то с менее скверной репутацией в Москве очень велик. И Асад это понимает.

Известно, что в ходе предварительных переговоров по подготовке к саммита у него возникли проблемы со здоровьем. Вроде бы нервный паралич, глаз перестал открываться.

И что там, в итоге, в заключительном коммюнике?

Россия, Турция и Иран договорились поддержать перемирие Сирии и приветствуют готовность вооруженной оппозиции участвовать в переговорах. Но тут такая штука: прямые переговоры между асадовцами и оппозицией, что называется, не пошли. Совсем. Ничего кроме брани и взаимных оскорблений не прозвучало.

И всё?

И всё.

И как реагируют в России на всё это?

Как обычно. Говорят и пишут о небывалом успехе. Россияне и не такое проглотят.

Если же говорить о реалиях, то Москва заинтересована в том, чтобы достойно выйти из сирийской войны. Москве нужно мирное соглашение, которое позволило бы России прекратить активное участие в боевых действиях. Кроме того, для Кремля важно гарантировать сохранение у власти в Дамаске лояльного России правительства, которое контролировало бы основные города, и согласилось бы на пребывание в Сирии ряда важных для России военных объектов. Для достижения этой цели Москва готова, в принципе договариваться с другими игроками в регионе, в первую очередь, с Турцией, учитывая ее интересы на севере Сирии и в курдском вопросе. Но никаких успехов по этим направлениям не достигнуто. Так что повода для ликования в принципе нет. Но, поскольку россияне твердо знают, что "Россия всегда побеждает", им вполне успешно впаривают очередную российскую победу.