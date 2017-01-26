Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Путин насмешил США. Жалкое подобие "Ялтинской конференции" в Астане

 Сергей Ильченко, Деловая столица

Москва заинтересована в том, чтобы достойно выйти из сирийской войны. Но в Астане к этому даже приблизиться не удалось. Все вопросы и ответы на то, как проходят переговоры по Сиррии в Астане.

Широко разрекламированный саммит по урегулированию Сирии, прошедший в Астане, на котором Россия собиралась примерить на себя роль главного миротворца на Ближнем Востоке, потеснив в сторону США, окончился ничем. У России недостаточно ресурсов, чтобы реально контролировать ситуацию. Москва может лишь сеять хаос - но, как оказалось, она не в состоянии собрать урожай от этого посева.

Что не так с Россией?

С ней, по большому счёту, все не так. В ещё большей степени, чем распавшийся СССР, современная Россия неконкурентоспособна в условиях современного мира. Неэффективная экономика поставила её на грань распада и исчезновения с политической карты. Одна из главных проблем России сегодня в том, что она не в состоянии предложить конкурентоспособные товары, включая и сырьё, в объёмах, достаточных для поддержания существования российского государства в его нынешнем виде.

В поисках выхода российское руководство сделало ставку на то, что обычно называют рэкетом: на создание проблем возможным инвесторам и кредиторам, с последующим их решением, в обмен на экономическую поддержку.

С этой целью Россия организует нестабильность и хаос в различных регионах мира, а затем начинает торг вокруг своих услуг по его преодолению. Если предложение не принимаются - эскалация хаоса, и акции, направленные на создание образа России-жертвы террора, наравне с другими пострадавшими, продолжаются до тех пор, пока задача не будет решена.

Что происходит конкретно в Сирии?

Задача России в Сирии - удержание у власти Асада, либо преемника, выдвинутого из его окружения, который был бы постоянным раздражающим фактором для суннитского большинства. Это обеспечивает надежный и постоянный очаг нестабильности, с помощью которого Кремль может блокировать один из наиболее коротких путей экспорта углеводородов с Ближнего Востока, и создавать ряд проблем для Турции, понуждая её к сотрудничеству с Россией в ущерб сотрудничеству с ЕС, и, в особенности, с НАТО.

Заявляя о своём противостоянии с ИГИЛ в сирийском конфликте, Россия одновременно является и основным источником его подпитки, как кадровой, так и материальной. Снабжение ИГИЛ осуществляется через цепочку посредников, либо путем сдачи боевикам техники и оружия при отступлении, как это было в районе Пальмиры. Кадровый состав ИГИЛ в основном состоит из граждан России, причём это верно как для руководства так и для рядовых боевиков. Только по официальным данным ФСБ в составе ИГИЛ воюет не менее 5000 россиян, однако данные эти явно преуменьшены.

К примеру, в ходе взятия Мосула иракские войска захватили в качестве трофеев десятки российских паспортов, принадлежавших плененным и уничтоженным боевикам ИГИЛ.

В общем массиве захваченных документов российские составляют более 90%.

Разумеется, столь широкий кадровый приток, равно как и сдача боевикам огромных объёмов вооружения, включая тяжелую бронетехнику, не может быть случайностью. Кроме того, Россия и войска Башара Асада практически не наносят ударов по позициям ИГИЛ. "Боевые действия" против ИГИЛ носят характер имитации и направлены либо на их снабжение, либо на организацию пиар-акций, призванных доказать противостояние России и ИГИЛ, отсутствующее в реальности, либо связаны с тактическими перемещениями войск, как ИГИЛ, так и Асада и России. Зато катастрофа Ту-154 в Сочи странно совпала с сокращением денежных выплат боевикам ИГИЛ "в связи с чрезвычайной ситуацией". Единственным объяснением такого совпадения может быть то, что на борту разбившегося лайнера везли зарплату боевикам...

Иными словами, сотрудничество России с ИГИЛ доказано десятками эпизодов. Однако российская пропаганда по-прежнему создаёт образ России, борющейся с ИГИЛ, поскольку задачей Кремля является продажа услуг по "борьбе с терроризмом".

То есть, Россия добилась успеха?

Отчасти да - но лишь на промежуточном этапе. Чтобы конвертировать этот успех в конечную цель всей операции - в принуждение Запада и сопредельных с Россией стран к сотрудничеству с Кремлем, Москва должна продемонстрировать "управляемый пожар". Щелкнули пальцами - горит. Щелкнули снова - потухло. Именно такие возможности России и предполагалось продемонстрировать в Астане. И именно по этой причине Астана была задумана, как мероприятие "только для своих". Российское руководство надеялось показать всему миру как Россия, в союзе с Турцией и Ираном, но, понятное дело, при ведущей роли России, запросто справляется с проблемой Сирии сама. Представители ООН и США были приглашены лишь наблюдать, как всё замечательно получится.

И что, получилось?

Нет, полный провал. Никакого компромисса на переговорах не достигнуто. Представители как Асада, так и сирийской оппозиции отказались подписывать итоговый документ. В итоге, все "судьбоносные" решения по Сирии принимали российская, турецкая и иранская делегация. Без сирийцев. Причем, среди этой тройки тоже наметились немалые разногласия. Словом, "казахстанской Ялты" не получилось.

Причин для такого провала было много. Но самая главная их них в том, что у России попросту нет ресурсов для проталкивания в Сирии удобного для себя сценария. Если Россия прекратит финансировать и вооружать Асада и ИГИЛ, светская оппозиция прихлопнет их обоих, а с Москвой у неё нет общих интересов. У Турции в Сирии вообще свои, особые интересы, не совпадающие с интересами России, и, тем более, Ирана. А Иран, в случае прекращения российской помощи, из Сирии очень быстро выбьют. Вполне вероятно, что и при прямой помощи Турции.

Расширять эскалацию конфликта Россия тоже не может. Ни с экономической точки зрения, ни с политической. Её ресурсов и так катастрофически не хватает, а действия России в Сирии большая часть мира уже признаёт военными преступлениями.

Нынешний уровень вмешательства, даже если Россия, несмотря на все финансовые трудности, и сможет финансировать Асада и ИГИЛ в прежних масштабах, проблему тоже не решает. Точнее, он решает её частично: да, Сирия дестабилизирована, и регион дестабилизирован, и путь для транспортировки углеводородов перекрыт. Но роль "решателя проблем", способного "на договорняке" эту проблему закрыть, Москва не потянула. Рэкетир из неё тоже вышел никудышный. Не те возможности, не то влияние.

А как вам то, что организаторы встречи? Ну, а по факту, россияне, не поставили на стол таблички для оппозиции и для Дамаска, обозначив обе делегации как "Сирийская Арабская Республика". Мол, чтобы объединить позиции участников переговоров.

Чисто пиаровский ход, такая заявка на успех всего мероприятия. Даже сразу трудно подобрать ему название.... Пиарастия, наверное... От слова "пиар", конечно. Но, как говорят, "не хвались идучи на рать, а хвались идучи" - сами помните, куда. В общем, эта история с табличками только подчеркнула российский провал.

А кто там был от сирийской оппозиции?

Умеренные, а если по сирийским масштаба, так можно сказать почти что светские - Джейш аль-Ислам. Их вполне можно и американцам показывать. Ну и ещё 13 других группировок, но делегация Джейш аль-Ислам играла ведущую роль. ИГИЛ, естественно, не позвали.

А от США кто был?

Посол в Казахстане Джордж Крол. Судя по фото с саммита повеселился он от души. Ну что ж, вероятно зрелище и вправду было забавное, а дипломаты умеют подмечать нюансы.

Но ведь Россия сейчас пытается дружить с новой американской администрацией. Как же они добились неучастия США?

Роль скандалиста, обвинившего США в пособничестве террористам взял на себя Иран, которому в плане репутации и отношений с США терять нечего. Ну а Россия и Турция только развели руками - мол, мы бы и не против, но вот, сами видите...


И как, села делегация Джейш аль-Ислама за один стол с асадовцами?

С трудом. Долго колебались, собирались уехать не входя даже в зал, но, в конце концов, пошли и сели. Впрочем, всё, как и следовало ожидать, закончилось серией скандалов. Слово за слово, обозвали друг друга террористам - разве что не передрались.

А как проходили переговоры?

Практически при закрытых дверях, есть только картинка с выключенной трансляцией. Но насколько можно судить, никаких общих позиций не выработано. Подтверждено соглашение о прекращении огня - но сколько оно продлится не знает никто. Едва ли долго. Поскольку никакие проблемы решены не были. Кстати по поводу интерпретации целого ряда пунктов соглашения между асадовцами и оппозицией есть серьёзные разногласия. И эти разногласия вызвали скандал с переходом на взаимные оскорбления в ходе саммита. И из 14 группировок пославших своих представителей в делегацию от оппозиции прекращение огня как таковое в его нынешних условиях поддерживают только пять. входивших Так что всё это фикция, очередная потемкинская деревня.

А ИГИЛ может выйти из-под контроля России и попробовать сыграть свою игру?

Вполне. Весьма вероятно, что в какой-то момент так и случится. Потому, что в случае достижения мира в Сирии, ИГИЛ становится не нужно. А оно едва ли согласится с этим.

А что Асад, как он отнесся к происходящему?

Асад давно опасается, что Россия им пожертвует. Уж очень фигура одиозная, очень много на нём крови. Иной вопрос, что он влиятелен, но соблазн дворцового переворота и замены Асада на кого-то с менее скверной репутацией в Москве очень велик. И Асад это понимает.

Известно, что в ходе предварительных переговоров по подготовке к саммита у него возникли проблемы со здоровьем. Вроде бы нервный паралич, глаз перестал открываться.

И что там, в итоге, в заключительном коммюнике?

Россия, Турция и Иран договорились поддержать перемирие Сирии и приветствуют готовность вооруженной оппозиции участвовать в переговорах. Но тут такая штука: прямые переговоры между асадовцами и оппозицией, что называется, не пошли. Совсем. Ничего кроме брани и взаимных оскорблений не прозвучало.

И всё?

И всё.

И как реагируют в России на всё это?

Как обычно. Говорят и пишут о небывалом успехе. Россияне и не такое проглотят.

Если же говорить о реалиях, то Москва заинтересована в том, чтобы достойно выйти из сирийской войны. Москве нужно мирное соглашение, которое позволило бы России прекратить активное участие в боевых действиях. Кроме того, для Кремля важно гарантировать сохранение у власти в Дамаске лояльного России правительства, которое контролировало бы основные города, и согласилось бы на пребывание в Сирии ряда важных для России военных объектов. Для достижения этой цели Москва готова, в принципе договариваться с другими игроками в регионе, в первую очередь, с Турцией, учитывая ее интересы на севере Сирии и в курдском вопросе. Но никаких успехов по этим направлениям не достигнуто. Так что повода для ликования в принципе нет. Но, поскольку россияне твердо знают, что "Россия всегда побеждает", им вполне успешно впаривают очередную российскую победу.
 

ПО РУБРИКАМ

21:59 В 2016 го­ду ки­бер­мо­шен­ни­ки укра­ли с кар­то­чек укра­ин­цев 339 мил­ли­о­нов гри­вень

21:41 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны в чет­верг из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но

19:37 Дол­лар до­ро­жа­ет 26 ян­ва­ря из-за уве­ли­че­ния спро­са на рис­ко­вые ак­ти­вы

17:41 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 26.01.2017

17:07 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 26.01.17

15:06 Пла­те­же­спо­соб­ные бан­ки долж­ны НБУ 22 млрд гри­вен ре­фи­нан­си­ро­ва­ния

14:44 НБУ оце­ни­ва­ет ре­па­три­а­цию ди­ви­ден­дов в $700 млн в 2016

12:48 Бир­жи АТР за­кры­лись ро­стом на фоне ре­кор­да по ин­дек­су Dow Jones

11:44 Concorde Capital про­гно­зи­ру­ет курс грив­ны 28,5 UAH/USD в 2017

11:33 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 25 ян­ва­ря

10:20 НБУ от­ри­ца­ет при­ну­ди­тель­ную ка­пи­та­ли­за­цию средств Cargill в При­ват­бан­ке

09:57 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 26 ян­ва­ря

09:56 25 ян­ва­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $4,9 млн до $130,7 млн

09:49 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там по­вы­сил­ся до 12,72%, по ва­лют­ным СВОП - до 12,91% 25 ян­ва­ря

09:28 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на уровне 383,3 млрд гри­вен, бан­ки умень­ши­ли на 200,08 млн гри­вен до 254,0 млрд гри­вен 25 ян­ва­ря

• дальше…

22:19 Роз­нич­ные це­ны бен­зи­нов "до­стиг­ли потолка"

21:36 По­ро­шен­ко одоб­рил до­пуск в Укра­и­ну ино­стран­ных во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний для уче­ний

20:48 Нефть до­ро­жа­ет 26 ян­ва­ря бо­лее чем на 2% на оп­ти­миз­ме по сдел­ке ОПЕК

18:47 Зо­ло­то де­ше­ве­ет по­чти на 1% из-за ро­ста спро­са на рис­ко­вые ак­ти­вы

18:35 В 2016 ко­ли­че­ство пла­те­жей через СЭП уве­ли­чи­лось на 10% до 19,5 трлн гри­вен

17:54 МВФ опре­де­лит­ся с да­той за­се­да­ния по Укра­ине по­сле до­ра­бот­ки ме­мо­ран­ду­ма о со­труд­ни­че­стве

17:38 Нац­банк не счи­та­ет ре­струк­ту­ри­за­цию ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле скры­той эмис­си­ей

17:30 На­ло­го­вая ми­ли­ция от­чи­та­лась о ра­бо­те: за год изъ­яла кон­тра­бан­ды на 2 мил­ли­ар­да

16:39 НБУ за­яв­ля­ет о пла­нах ря­да аг­ро­ком­па­ний вый­ти на рын­ки внеш­них за­им­ство­ва­ний в 2017

16:17 МЭРТ ли­ди­ру­ет в рей­тин­ге ми­ни­стерств-ре­фор­ма­то­ров в Укра­ине - мо­ни­то­ринг

• дальше…

23:46 Пу­тин на­сме­шил США. Жал­кое по­до­бие "Ял­тин­ской конференции" в Астане

23:20 "Пу­тин пы­та­ет­ся по­вто­рить Аме­ри­ку в по­стро­е­нии на­ции. У не­го Эди­пов ком­плекс к США"

22:40 В ЕС на­ме­ре­ны про­дол­жать стро­ить цир­ку­ляр­ную эко­но­ми­ку

11:30 Ну­ланд по­ки­да­ет госдеп США

11:11 Трамп мо­жет со­кра­тить финан­си­ро­ва­ние ООН на 40%

10:47 Ком­пью­тер­ная си­сте­ма ВС Шве­ции вы­шла из строя из-за ки­бе­р­ата­ки

10:29 Амон по­бе­дил Валь­са на де­ба­тах пе­ред вто­рым ту­ром прай­ме­риз со­ци­а­ли­стов во Фран­ции - опрос

10:04 Ки­тай за­нял­ся кон­тро­лем за кре­ди­то­ва­ни­ем

09:37 Кон­гресс США не вы­де­лит день­ги на стро­и­тель­ство сте­ны на аме­ри­ка­но-мек­си­кан­ской гра­ни­це - кон­гресс­мен

09:01 На­зар­ба­ев по­обе­щал пе­ре­дать часть пол­но­мо­чий пра­ви­тель­ству и пар­ла­мен­ту

08:14 Ве­ро­ят­ный по­сол США в ЕС: ев­ро мо­жет ис­чез­нуть через пол­то­ра го­да

08:08 Трамп под­пи­сал указ о стро­и­тель­стве сте­ны на гра­ни­це с Мек­си­кой

07:57 Трамп под­дер­жал при­ме­не­ние пы­ток

25.01 Кан­ди­да­та на пост пре­зи­ден­та Фран­ции Фий­о­на по­до­зре­ва­ют в рас­тра­те гос­средств

25.01 ПАСЕ при­ня­ла ре­зо­лю­цию по Укра­ине - Ло­гвин­ский

• дальше…

17:15 В Ки­е­ве уста­но­ви­ли 3700 ка­мер ви­део­на­блю­де­ния, еще 4000 - в про­цес­се

25.01 Элек­трон­ный би­лет в ки­ев­ском транс­пор­те по­явит­ся в кон­це 2017-го

25.01 Клич­ко ищет за­ме­ну "Киевэнерго"

25.01 Укра­и­на в 2016 го­ду улуч­ши­ла свою оцен­ку в Ин­дек­се вос­при­я­тия кор­руп­ции (CPI) с 27 до 29 про 100 балль­ной шка­ле

24.01 Ры­нок пре­ми­аль­ной не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва вос­ста­но­вил­ся по­сле кри­зи­са

24.01 Ки­тай­ская ком­па­ния раз­ра­бо­та­ет ТЭО про­ек­та ре­кон­струк­ции круп­ных до­рож­ных раз­вя­зок в Ки­е­ве

23.01 Ки­ев не бу­дет про­дле­вать кон­тракт с ПАО "Киевэнерго" - КГГА

23.01 По­ро­шен­ко со­здал во­ен­но-воз­душ­ную зо­ну "Восток" с рас­про­стра­не­ни­ем ее на не­под­кон­троль­ные тер­ри­то­рии До­нец­кой и Лу­ган­ской об­ла­стей

19.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ито­ги 2016 го­да

19.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ито­ги 2016 го­да

19.01 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: ито­ги 2016 го­да

19.01 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: ито­ги 2016 го­да

18.01 Укра­и­на за­ня­ла 42-е ме­сто в рей­тин­ге ин­но­ва­ци­он­ных эко­но­мик ми­ра – Bloomberg

18.01 Клич­ко по­обе­щал от­крыть стан­цию мет­ро "Львов­ская брама" в 2018 го­ду

16.01 Ту­ка про­гно­зи­ру­ет, что про­цесс осво­бож­де­ния ок­ку­пи­ро­ван­ных тер­ри­то­рий Дон­бас­са нач­нет­ся осе­нью 2017г

• дальше…

21:36 По­ро­шен­ко одоб­рил до­пуск в Укра­и­ну ино­стран­ных во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний для уче­ний

18:08 Клим­кин: Я не ви­жу шан­са встре­чи "нор­манд­ской четверки" в бли­жай­шее вре­мя

13:53 Оме­лян пе­ре­дал в НАБУ и СБУ до­ку­мен­ты о кор­руп­ции у Бал­чу­на

25.01 ПАСЕ при­ня­ла ре­зо­лю­цию по Укра­ине - Ло­гвин­ский

25.01 Как нар­де­пы со­би­ра­ют­ся ре­гу­ли­ро­вать ры­нок зем­ли

25.01 Суд ЕС при­знал, что Рос­сия по­став­ля­ет во­ору­же­ние на Дон­басс

25.01 Грой­сман под­дер­жал гла­ву "Укрзализныци" Бал­чу­на в кон­флик­те с ми­ни­стром ин­фра­струк­ту­ры Оме­ля­ном

24.01 За­чем "литовцы" на ма­ши­нах жгут ши­ны под Ки­е­вом

24.01 Вер­хов­ный суд хо­тят по­де­лить лю­ди Порт­но­ва, Мед­вед­чу­ка и Ки­ва­ло­ва

23.01 Ти­мо­шен­ко по­лу­чи­ла Буб­лик для пе­ре­вы­бо­ров в мае

23.01 По­ро­шен­ко со­здал во­ен­но-воз­душ­ную зо­ну "Восток" с рас­про­стра­не­ни­ем ее на не­под­кон­троль­ные тер­ри­то­рии До­нец­кой и Лу­ган­ской об­ла­стей

20.01 Но­вый по­ли­ти­че­ский се­зон ак­ту­а­ли­зи­ро­вал раз­го­во­ры о гря­ду­щей са­мо­лик­ви­да­ции Оп­по­зи­ци­он­но­го бло­ка

20.01 Бри­тан­ские спе­ци­а­ли­сты про­во­дят внеш­ний аудит си­сте­мы Ми­но­бо­ро­ны по борь­бе с кор­руп­ци­ей - Пол­то­рак

20.01 Ра­да за­кры­ла 5-ю сес­сию, оче­ред­ная от­кро­ет­ся 7 фев­ра­ля

20.01 Хо­ма Пе­ре­мышль­ский. По­че­му Вар­ша­ва долж­на бла­го­да­рить СБУ

• дальше…

17:00 Volvo S90 и V90 по­лу­чи­ли выс­шую оцен­ку Euro NCAP

15:22 Skoda при­спо­со­би­ла Kodiaq для без­до­ро­жья

12:05 Укра­ин­ская IT-ко­ман­да воз­гла­ви­ла ми­ро­вой рей­тинг "белых" ха­ке­ров

10:47 Ком­пью­тер­ная си­сте­ма ВС Шве­ции вы­шла из строя из-за ки­бе­р­ата­ки

10:12 Спе­ци­а­ли­ста­ми Japan Display со­здан гиб­кий жид­ко­кри­стал­ли­че­ский дис­плей Full HD раз­ме­ром 5,5 дюй­ма

08:56 Со­во­куп­ная оцен­ка укра­ин­ских про­дук­то­вых IT-ком­па­ний пре­вы­си­ла $2,5 млрд - гла­ва ас­со­ци­а­ции UVCA

25.01 Ки­тай­ские про­из­во­ди­те­ли дис­пле­ев AMOLED от­ста­ют от Samsung Display не ме­нее чем на три го­да

25.01 В круп­ной аме­ри­кан­ской роз­нич­ной се­ти Walmart нач­нут про­да­вать ав­то­мо­би­ли

25.01 IoT-бот­не­ты на 60% уве­ли­чи­ли мощ­ность DDoS-атак

25.01 Tesla на­ме­ре­на пред­ста­вить пол­но­стью ав­то­ном­ный ав­то­мо­биль в те­че­ние бли­жай­ших ше­сти ме­ся­цев

25.01 Google за­пу­сти­ла тест мгно­вен­ных при­ло­же­ний для Android

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

24.01 В Па­ри­же по­яви­лись пер­вые бес­пи­лот­ные ав­то­бу­сы

24.01 Apple и Foxconn хо­тят по­стро­ить в США фаб­ри­ку за $7 мил­ли­ар­дов

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

• дальше…

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

• дальше…
LIBOR, LNG, MasterCard, Баффет, Белоруссия, Газпром, Германия, Греция, ЕС, Израиль, Кипр, Китай, КругманРоджерс, Россия, Рубини, СШАСорос, Стиглиц, ШвейцарияЯпония, акции, биотопливо, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, сланцы, форекс

ТОП-НОВОСТИ

По­ро­шен­ко одоб­рил до­пуск в Укра­и­ну ино­стран­ных во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний для уче­ний

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно