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Отказа Молдавии от евроинтеграции в обмен на Приднестровье может не быть
13:55 18.01.2017 |
Новый молдавский президент первый свой зарубежный визит совершил в Россию. До этого он успел побывать в Приднестровье и теперь, похоже, рассчитывает обменять туманные перспективы евроинтеграции на материальные выгоды реинтеграции самопровозглашенной Приднестровской республики в состав Молдавии. Вот только достаточно ли у Игоря Додона для этого полномочий?
Наживка для Кишинева
Еще в период президентских выборов в Молдавии многие молдавские политики говорили о серьезном росте влияния Москвы. И действительно, в итоге победителем на всенародных выборах главы государства оказался Игорь Додон, который не скрывал своих симпатий к России. Он быстренько убрал с президентской резиденции флаг Евросоюза (раньше они висели в Кишиневе на всех центральных административных зданиях), а сайт главы государства "перевел" с румынского на молдавский.
Дальше - больше. Первым внутримолдавским и одновременно де-факто заграничным визитом нового главы государства стала поездка в Приднестровье - самопровозглашенную республику на территории Молдавии - и встреча с избранным только в декабре новым президентом Вадимом Красносельским. Ну а после Нового года - поездка "на поклон" в Москву.
Первый зарубежный визит - всегда знаковый шаг. Вот только что же он означает? Скорее всего, что Кремль обещал Додону в обмен на лояльность постепенно решить его проблемы, которых немало. Первое - это наполнение бюджета, чему могло бы помочь восстановление молдавского экспорта в Россию и снятие с Молдавии российских "санкций".
Второе - отмена для приблизительно 50 тысяч молдован, ранее нарушивших российское миграционное или трудовое законодательства, запрета на въезд в Россию. А также разрешение ситуации еще с 250 тысячами "заложников", которые также нарушали, часто противоречивое, законодательство и теперь нелегально остаются на российской территории, опасаясь, что, единожды выехав, вернуться на заработки они уже не смогут.
Наконец, третья тема - возвращение самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики в состав Молдавии. Разумеется, на российских условиях, которые давно всем известны и сформулированы в так называемом "плане Козака", который был разработан еще в начале 2000-х годов, однако так и не был претворен в жизнь. Речь идет о федерализации Молдовы, где в рамках единого государства приднестровцы смогут заблокировать любое решение Кишинева.
Таковы "наживка" и приманки, при помощи которых Кремль ловит Игоря Додона и старается вернуть Молдавию в свою зону влияния. И пока, как кажется, достаточно успешно. Впрочем, в этом плане есть одна серьезная недоработка.
Царь Додон
Сказочный царь Додон из сказки Пушкина "О золотом петушке" был полновластным правителем своей державы. И его тезка молдавский президент Игорь Додон тоже изображает из себя чуть ли не единовластного правителя республики. Однако он серьезно переоценивает свою роль.
Например, Додон в Москве предположил, что Соглашение об ассоциации с ЕС как неэффективное, его страна может расторгнуть. А вместо этого - стать наблюдателем при патронируемом Кремлем Евразийском экономическом союзе. Однако ни то, ни другое не во власти Игоря Додона.
Такие решения в Молдавии могут принимать сегодня только правительство и парламент, президент же остается фигурой скорее представительской, чем реально управляющей страной. И поэтому Додону приходится уточнять, что его планы могут быть реализованы только после парламентских выборов. При этом, правда, молдавский президент намекает на возможность досрочных выборов, явно надеясь, что тогда у его сторонников будет больше шансов получить большинство. Но так ли это будет, сейчас уверенно спрогнозировать не может никто.
Раскачать молдавский маятник
В Москве Додон сказал, что рассчитывает решить приднестровскую проблему в 2019 году. Пока же он хочет от России инвестиций и снятия торгово-экономических ограничений. Скорее всего, Додону это необходимо, чтобы показать населению как здорово дружить с Кремлем (в отличие от ассоциации с Евросоюзом).
Не боясь показаться кому-то вторым Януковичем, Додон надеется, что его соратники победят на предстоящих парламентских выборах, и тогда он сможет выполнить все свои обещания, данные в Москве, а в обмен получит и деньги, и Приднестровье.
Однако Кремль, хоть и рад, что ему удалось частично "развернуть" Молдову к ЕС задом, а к России передом, инвестировать в Кишинев пока не торопится. Российские власти, заявляя о "смелости" Додона, который рискнул поехать в Приднестровье, не забывают, что одной смелости для принятия стратегического решения о федерализации Молдавии недостаточно.
В начале 2000-х годов молдавский президент-коммунист Владимир Воронин уже обещал подписать "план Козака", но потом пошел на попятную. Так вполне может получиться и в этот раз. Молдавский маятник политических симпатий населения качается с очень большой амплитудой. И если сегодня большинство населения за нормализацию отношений с Россией, это еще не значит, что на парламентских выборах они не проголосуют за так называемые проевропейские политические силы, которые заблокируют все инициативы Додона.
Поэтому пока все заявления, сделанные молдавским лидером в Москве, надо считать декларациями о намерениях. Денег, как он честно заявил по итогам визита, Додон пока не получит, равно как и российских инвестиций. Эту премию Кремль ему выпишет только тогда, когда будет уверен в прочности разворота Молдавии в сторону России.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW.
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