Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Путин продал Приднестровье транснациональной корпорации

 Сергей Ильченко

Выборы в непризнанной ПМР преподнесли сюрприз: Евгений Шевчук, опиравшийся к концу своего пятилетнего правления почти исключительно на административный ресурс и незаконную деятельность КГБ ПМР, превращенного в личную гвардию "президента", с треском проиграл в первом туре. Признаюсь честно - такого я не ожидал. Я был уверен, что предстоит второй тур, и что самое интересное ещё впереди. Но вот - поди ж ты...

Сюрприз в первом туре

Дальнейшая судьба Шевчука - отдельная тема. Я уверен, что его выведут из-под всех ударов, поскольку его показания - а он, спасая свою шкуру, без сомнения будет сливать всех - так вот, его показания возымели бы крайне неприятные последствия. Множество уважаемых людей, политиков и бизнесменов из России, Молдовы и Украины, множество чиновников ЕС и ОБСЕ, иностранных дипломатов, аккредитованных в Кишиневе и прочей солидной публики оказались бы в крайне неудобном положении. Потому, что криминальную дыру "ПМР" юзали все, и Шевчук, как официальный смотрящий за этой дырой, со всех получал свою долю. Это значит, что Шевчука тихонько уведут в тень и продержат там до тех пор, пока интерес к нему не угаснет, вытесненный новыми событиями. Всё будет примерно так же, как было с Игорем Смирновым.

Большая часть его "девочек"-министерш тихо уедет кто куда. Многие получат статус политического беженца в странах ЕС, другие всплывут где-нибудь в России. Тонтон-макуты из КГБ ПМР выразят готовность служить новой власти и будут приняты на службу. Тонтон-макуты, которые делают всю грязную работу, любой власти всегда нужны. Словом, с Шевчуком и его окружением всё банально и предсказуемо. На путч, непризнание результатов выборов и силовое воцарение на следующий срок у него не то чтобы не хватило духу. Просто надобности в этом не возникло. Все необходимые гарантии, причём, на самом высоком уровне, он, несомненно, получил.

А вот новая власть в лице Вадима Николаевича Красносельского, шагнувшего в президенты из кресла председателя Верховного Совета ПМР - это уже тема для разговора. И для осторожных прогнозов.

Красносельский - кто он такой?

Вадим Красносельский - фронтмен команды, а не харизматический лидер. Это самое важное, что нужно знать о нём. В силу этого факта его личные качества и биография особого значения не имеют. Можно, конечно, заняться их анализом - но, сразу скажу, ничего особо интересного там нет. Карьера - в МВД ПМР. Психология, ухватки, взгляды, общий уровень - всё полностью укладывается в рамках этой карьеры. Был замечен международным холдингом "Шериф" как, во-первых, управляемая фигура с большим уважением к субординации, и, во-вторых, одновременно, опытный администратор, причем, с опытом работы именно в силовых структурах. Иными словами, Красносельский - это крепкий менеджер среднего звена, имеющий опыт подходящего профиля. В этом качестве он был обкатан в политике, признан годным и продвинут в президенты.

 Вадим Красносельский

Во всём этом перечислении нет ни капли уничижительного. Люди бывают разные. Красносельский - вот такой. Так он сформировался, так у него по жизни всё сложилось. Это не хорошо и не плохо - это данность. Как цвет глаз или волос. Речь идет лишь о том, что, прогнозируя дальнейшее развитие событий, мы должны отталкиваться не от фигуры Красносельского, а от холдинга "Шериф". Руководство которого сформировало команду, выделило средства на оплату нескольких избирательных кампаний, продвинуло в несколько этапов Вадима Красносельского в кресло президента - и сейчас, с полным на то основанием, ждет дивидендов от сделанных вложений.

Как и всякие бизнесмены, руководители "Шерифа" не любят политику, считая её паразитическим наростом на бизнесе. Нравы внутри холдинга - чрезвычайно авторитарные, отношение к работникам, по словам большинства работавших там - крайне жесткое, эксплуатация - запредельно жестокая, вмешательство в личную жизнь сотрудников и слежка за ними - всеобъемлющие и широкомасштабные. В общем, особо идеализировать холдинг "Шериф" не стоит.

Холдинг монополизировал целый ряд сфер деятельности в ПМР, включая доступ к интернету и телефонную связь. Специалисты холдинга прямо участвовали в ограничении гражданских свобод путем введения сетевой цензуры по указаниям КГБ ПМР - а также по инициативе руководства самого холдинга, и отслеживали ip-адреса интересовавших КГБ ПМР персон. Холдинг имеет собственную службу безопасности. Фактически, это небольшая ЧВК, вполне сравнимая по численности с КГБ ПМР + центральный аппарат МВД ПМР, но лучше оснащенная технически и неплохо вооруженная. Кроме того, мотивация бойцов этой ЧВК несравненно выше, чем у сотрудников КГБ и МВД, с точки зрения материальной. Иными словами, внутри ПМР холдинг укоренен очень прочно, и сейчас, после победы на выборах, у него не осталось серьёзных оппонентов. Сопротивление старой команды будет подавлено за 2-3 недели: часть её инкорпорируют в холдинг, часть закошмарят и разгонят.

Зачем холдингу нужно Приднестровье?

Вадим Красносельский станет инструментом холдинга "Шериф", выполняющим задачу по созданию для холдинга наиболее благоприятных условий в "ПМР". В этом тоже нет ничего уничижительного или незаконного - в сложившихся условиях соотношения сил ничего другого и быть не могло. К этой ситуации следует отнестись спокойно, и спокойно её проанализировать. Итак, зачем "Шерифу" Приднестровье?

Прежде всего, это его инструмент: серая зона, за счет пользования которой можно получать материальную выгоду. В чём суть серой зоны? В том, что в ней можно держать склады и производства, которые невозможно держать в любом признанном государстве. Потому, что признанное государство имеет суверенитет, ограниченный его международными обязательствами. Грубо говоря, к вам могут подойти инспекторы из международных организаций, с которыми вы подписали договора о сотрудничестве и общих правилах игры, и потребовать отчета о том, что происходит во-о-он за тем забором. Или вытащить хозяйственный спор, возникший на вашей территории, в Лондонский, к примеру, суд. Или заявить, что у вас политзаключенные по тюрьмам и никаких прав человека - и это плохо, и такую ситуацию терпеть более нельзя.

Словом, чтобы продолжать пользоваться преимуществами, которые дает статус признанного государства, необходимо соблюдать некоторые приличия. Или хотя бы делать вид, что вы их соблюдаете. А если вы не признаны - то вам нечего терять в плане репутации, и вы можете творить на своей непризнанной территории всё, что хотите. И многие бизнесмены из признанных государств будут с завистью смотреть на вас и просится в вашу гм... в общем - на ваше пространство, чтобы тоже вдоволь оттянуться на недозволенном. А вы можете брать с них за это деньги - ту часть прибыли, которую они будут получать от недозволенных в других местах занятий, на подконтрольном вам пространстве. А кроме того, вы сами можете делать то, что в других местах делать невозможно.

 Холдинг "Шериф" владеет в Приднестровье почти всей торговлей, телекоммуникациями и сферой услуг. Есть также футбольный клуб и стадион "Шериф"

Есть, правда, одно "но". Извлечение прибыли из таких занятий предполагает движение товаров и финансов из вашей серой зоны и вовнутрь неё. А, поскольку вы как бы не признанны формально, тут возникают некоторые ограничения. Которые тоже, конечно, преодолеваются, но тут уже вам надо отдавать за это преодоление часть денег, которые вы извлекаете из недозволенных в остальном мире занятий. Отдать их надо тем, от кого зависит прозрачность для вас границ, окружающих ваш анклав.

Но в целом "серая зона" - очень доходная штука. То есть, при всех затратах на её содержание, держать такую зону очень выгодно.

Если вы просто бандит, безо всяких затей, каким был Евгений Шевчук, то ваши действия прозрачны и понятны. Зону нужно удерживать в её сером виде, всякие переговоры по урегулированию забалтывать, сохраняя неопределенный статус-кво при де-факто признании, и перекидывать вырученное бабло в оффшоры. Чем, собственно, Шевчук и его подельница Нина Штански все пять лет и занимались.

А если у вас есть ещё и легальный и нелегальный бизнес, то всё не так однозначно. Здесь уже начинают бороться два варианта развития. Либо остепениться и стать солидным и уважаемым негоциантом (а в случае с ПМР можно ещё получить бонусы миротворца) либо продолжать пиратствовать в серой зоне, выводя доходы от неё в оффшор и вкладывая их в легальный бизнес уже где-то далеко, в расчете на детей и внуков или спокойную старость. То есть, эксплуатируя высокодоходные, но незаконные виды деятельности до последней возможности, по принципу "я пил из чаши Бытия до самого закрытия". Именно тут в случае с "Шерифом", руководство которого может выбирать одно из двух, и начинается неопределенность. И порождается она вовсе не особенностями личности Красносельского, а той неоднозначной ситуацией, в которой пребывает холдинг "Шериф".

Всё дальнейшее зависит только от ответа на этот самый главный вопрос: какой из видов деятельности в сложившейся ситуации будет признан приоритетным? Точнее, даже не вид деятельности, а направление развития. Но то, какое решение примет холдинг, будет во многом - почти во всем, собственно говоря - зависеть от политики сопредельных с ПМР государств, а также от государства, держащего в регионе свою армейскую группировку и от союза государств, куда уходит порядка 60% легального приднестровского экспорта. То есть от Молдовы, Украины, России и ЕС.

Россия, Молдова, Украина и Евросоюз: интересы в Приднестровье и варианты действий

Начнем с России - потому что её действия просчитываются проще всего. Россия заинтересована в поддержании пояса хаоса у своих границ. Таким образом, интересы России как государства (в той мере, в какой можно вообще говорить о существовании государственных интересов России как некоей концепции, что весьма и весьма условно) и интересы российских криминальных структур, а также отдельных российских ведомств полностью совпадают. Россия заинтересована в сохранении ПМР в виде серой, криминальной зоны.

Какие предложения, способствующие такому варианту развития событий, могут быть сделаны холдингу с российской стороны? Во-первых, гарантии дальнейшего крышевания: нахождения российских "миротворцев" и давления на Молдову. И всего остального, необходимого для того, чтобы ситуация "де-факто признания" при полной неэффективности переговоров, сохранялась как можно дольше. Включая и мантру "не трогайте формат 5+2". Во-вторых, доступ к схеме "газ в долг, долг в копилку со 100% перспективой списания в дальнейшем".

Остальное - уже мелочи. До новых выборов сейчас пять лет (ну, хорошо - 4 года до выборов в ВС ПМР и местных выборов), так что кормить пенсионеров можно и поскромнее. Или вообще не кормить, поскольку число пенсионеров как явно непродуктивной категории населения в Приднестровье хорошо бы поубавить. Так что российская прибавка к пенсии может и будет, а может, и нет. Но п.1 и 2 будут обязательно. И всё давление придется, во-первых, на Молдову, а во-вторых, на ОБСЕ, плотно завязанную в урегилировании, поскольку давить на Украину на приднестровском направлении в Москве пока не научились.

Хотя перспективный инструмент, в принципе, есть. Это до 100 тысяч граждан Украины, которые стоят на консульском учете в Молдове, как проживающие постоянно в Приднестровье. Излишне говорить, что всё руководство приднестровских украинских общин вполне продажно, и стоит до смешного недорого. Плюс к этому, его можно и просто припугнуть, поскольку репрессивный КГБ ПМР, насыщенный российской агентурой, явной и тайной, тоже никуда не делся.

То есть, организовать на территории "ПМР" маленькую "другую Украину", лояльную Москве, но пляшущую гопак и спивающую украинские песни, можно запросто.

Теперь смотрим, что имеется в Молдове. В Молдове мы наблюдаем попытки выстроить новую политическую архитектуру, где пророссийская и проевропейская компоненты уравновешивали бы друг друга, оставляя местным элитам максимальное поле для маневров между ними. В целом, подготовка такого спектакля в молдавском театре политических кукол идет вполне успешно. В роли постановщика и администратора - то есть, попросту говоря, Карабаса-Барабаса, очень успешно выступает Владимир Плахотнюк.

И всё у него получается славно, но только система взаимных сдержек и противовесов, выстроенная им, пока ещё очень неустойчива. И будет неустойчива ещё как минимум до 2018 года, до парламентских выборов. И колыхать это сооружение, втаскивая в политическое поле Молдовы Приднестровье, очень рискованно. Может пойти насмарку большая и сложная работа - при том, что особых выигрышей даже в случае полного успеха этой операции как-то не просматривается. То есть, в этом плане проще всего оставить Приднестровье в том виде, в каком оно есть сегодня.

Плюс к этому, в Молдове есть мощное криминальное и полукриминальное лобби, задействованное в различных схемах, напрямую требующих сохранения "ПМР" в качестве "серой зоны". Причем, Россия, и даже на уровне государственных органов, скорее всего, будет способствовать увеличению числа возможных вариантов таких схем, и самому широкому вовлечению в них как молдавских, так и украинских бизнесменов и политиков. И уж как минимум - она не будет уменьшать число таких завязок.

Остается Украина. Где всё ровно то же самое, что и в Молдове. За исключением того, что Украине не придется втаскивать ПМР в своё политическое поле. А так всё то же: и попытки киевской власти выстроить систему взаимных сдержек по линии "Запад-Восток" - пока, правда, менее успешные чем в Молдове. Но, всё равно, делающие крайне нежелательными любое усложнение ситуации, и без того непростой. И мощное, очень влиятельное криминальное лобби, завязанное на схемы в ПМР. То есть, никакого явственного вектора сил, направленных на закрытие "серой зоны", не просматривается и в Украине.

Европейцев нынешняя ситуация тоже, в целом, устраивает. Там тоже есть теневое лобби, которому "ПМР" в его нынешнем виде очень выгодно. Более того, это лобби предприняло в последний год ряд особенно энергичных - и успешных - шагов, направленных на полное закрытие темы о правах и свободах в "ПМР". Потому, что отсутствие этих прав и свобод, с одной стороны, несколько изолирует власти ПМР - притом, любые власти, любую правящую команду, ставя их в положение вечно виноватых. А, с другой - обеспечивает оперативное и без каких-либо проблем выстраивание приднестровской части таких серых схем.

Такие отстойники как "ПМР", особенно если они тесно сращены с подающей надежды страной, включенной в программу сотрудничества и интеграции с ЕС, - в данном случае, это Молдова - очень нужны европейскому бизнесу для де-факто обхода разного рода санкций и запретов. Ну, а если нужна точка приложения общих усилий, необходимая для сплочения ЕС как целого, то можно чуть обострить ситуацию, и сообща приняться улаживать хорошо спланированное обострение. Я уже писал, что одним из условий прочности ЕС и крепкой власти евробюрократов является то, чтобы на периферии ЕС немножко стреляли и немножко пытали, и в этом плане интересы Брюсселя совершенно совпадают с интересами Москвы.

Подведем итоги: смена власти в Тирасполе - хорошо это или плохо?

С одной стороны, это, несомненно, хорошо. Уходящий Евгений Шевчук был уголовным преступником - как по ступенькам карьеры, так и по складу характера. Он также был асоциальным психопатом, что усугублялось его патологической трусостью. Весь этот букет качеств, по свидетельству знающих его людей, был присущ ему ещё с детства. В сочетании с нервным напряжением, неизбежным при занятиях политикой, он вовлек Шевчука в тяжелую кокаиновую зависимость.

Его супруга, Нина Штански, во всем, за исключением пристрастия к наркотикам, и заметно более высокого IQ, повторяет своего мужа.

Сейчас на смену этой преступной парочке приходит человек, не являющий собой ничего яркого, но, вместе с тем, полностью контролируемый людьми, имеющими в регионе и за пределами региона достаточно крупный бизнес, часть из которого вполне легальна. Несомненно, эти люди - речь идет, естественно, о руководстве холдинга "Шериф" более вменяемы, предсказуемы, логичны, и менее склонны поддаваться импульсивным решениям чем парочка психопатов с абсолютно криминальным мышлением.

К сожалению, на этом все плюсы кончаются. При правильной политике Кишинева и Киева "Шериф" мог бы стать локомотивом реального урегулирования приднестровского конфликта, закрытия "серой зоны" и возвращения региона к нормальной жизни. Но ни в Молдове, ни в Украине нет по-настоящему влиятельных сил, заинтересованных в таком сценарии. Тем более таких сил нет в России и ЕС. Напротив, и Россия и ЕС прямо заинтересованы в сохранении нынешней ситуации.

Это означает, что будут заменены лишь первые лица режима. Все репрессивные структуры и практика борьбы с инакомыслием путем закошмаривания или посадки в тюрьму любых несогласных останется в полной неприкосновенности.

Вадим Красносельский нынешним летом выступил в качестве инициатора закона, предусматривающего до 7 лет тюрьмы за публичное выражение сомнений в позитивной роли присутствия в Приднестровье российского армейского контингента. Разумеется, сам по себе этот факт мог бы быть отнесен к вынужденным предвыборным маневрам, предпринятым в сложной ситуации, когда российская пропаганда господствует на приднестровском информационном поле. Но, увы - приведенные выше доводы говорят о том, что репрессивный закон является не вынужденным шагом в предвыборной кампании Красносельского, а твердой заявкой на общую направленность политики нового президента ПМР, сделанной исходя из анализа реальной ситуации.

 

ПО РУБРИКАМ

30.12 Курс ев­ро к дол­ла­ру за­мед­лил рост по­сле до­сти­же­ния двух­не­дель­но­го мак­си­му­ма

30.12 НБУ снял огра­ни­че­ние по рас­че­там в 120 дней для экс­пор­те­ров услуг

30.12 НБУ ре­шил лик­ви­ди­ро­вать банк "Траст"

30.12 Нац­банк в де­каб­ре по­тра­тил на под­держ­ку грив­ни по­чти $120 мил­ли­о­нов

30.12 Сбе­ре­же­ния укра­ин­цев в III кв. 2016г уве­ли­чи­лись на 16,5 млрд грн -Гос­стат

30.12 "Киевстар" на­ме­рен в на­ча­ле 2017г вый­ти на ры­нок финан­со­вых услуг

30.12 В НБУ за­яви­ли о ро­сте объ­е­ма част­ных де­неж­ных пе­ре­во­дов в Укра­и­ну в тре­тьем квар­та­ле по­чти на 10%

30.12 Бир­жи АТР за­вер­ши­ли тор­ги в по­след­ний ра­бо­чий день 2016 г в ос­нов­ном ро­стом

30.12 НБУ уве­ли­чил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 25,8 млрд гри­вен до 381,946 млрд гри­вен, бан­ки - на 18,0 млрд гри­вен до 190,3 млрд гри­вен 29 де­каб­ря

30.12 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 30 де­каб­ря

30.12 НБУ про­дал 29 де­каб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 15 910 млн гри­вен

30.12 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там сни­зил­ся до 10,83%, по ва­лют­ным СВОП - до 11,47% 29 де­каб­ря

30.12 29 де­каб­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $51 млн до $162,1 млн

30.12 Зо­ло­то до­ро­жа­ет на ро­сте спро­са на без­опас­ные ак­ти­вы пе­ред Но­вым го­дом

30.12 Ев­ро до­ро­жа­ет к дол­ла­ру на низ­ком объ­е­ме тор­гов пе­ред Но­вым го­дом

• дальше…

30.12 "Нафтогаз" под­пи­сал кре­дит­ное со­гла­ше­ние на €478,3 млн со Все­мир­ным бан­ком

30.12 Де­фи­цит те­ку­ще­го сче­та пла­теж­но­го ба­лан­са Укра­и­ны в но­яб­ре-2016 со­кра­тил­ся до $164 млн

30.12 НБУ снял огра­ни­че­ние по рас­че­там в 120 дней для экс­пор­те­ров услуг

30.12 Нефть сла­бо де­ше­ве­ет при низ­ких объ­е­мах тор­гов, Brent - $56,65 за бар­рель

30.12 Сбе­ре­же­ния укра­ин­цев в III кв. 2016г уве­ли­чи­лись на 16,5 млрд грн -Гос­стат

30.12 В но­яб­ре долг на­се­ле­ния за жил­ко­му­слу­ги уве­ли­чил­ся на 16,7% до 16 млрд гри­вен

30.12 "Нафтогаз" кон­ста­ти­ру­ет сни­же­ние тран­зи­та через ГТС Укра­и­ны по­сле уве­ли­че­ния за­груз­ки OPAL

30.12 Объ­е­мы стро­и­тель­ства в Укра­ине за 11 мес.-2016 вы­рос­ли на 14,1%

30.12 В НБУ за­яви­ли о ро­сте объ­е­ма част­ных де­неж­ных пе­ре­во­дов в Укра­и­ну в тре­тьем квар­та­ле по­чти на 10%

30.12 Про­из­вод­ство сель­хоз­про­дук­ции в Укра­ине по­до­ро­жа­ло по­чти на 14%

• дальше…

30.12 Трамп об­су­дит санк­ции и об­ви­не­ния про­тив Рос­сии с раз­вед­кой США

30.12 США вы­сы­ла­ют рос­сий­ских ди­пло­ма­тов и вво­дят но­вые санк­ции из-за ки­бе­р­атак

29.12 PIMCO про­гно­зи­ру­ет рост гло­баль­но­го ВВП на 2,5-3% в 2017г

29.12 Трамп при­звал США "дви­гать­ся дальше", а не вво­дить санк­ции про­тив Рос­сии

28.12 Тур­ция со­об­щи­ла о сов­мест­ном с Рос­си­ей плане пе­ре­ми­рия в Си­рии

28.12 Со­сто­я­ние бо­га­тей­ших лю­дей ми­ра вы­рос­ло на $237 млрд - Bloomberg

28.12 Трамп рас­хо­дит­ся во мне­ни­ях по клю­че­вым во­про­сам с ря­дом вы­дви­ну­тых им в ка­бинет ми­ни­стров лю­дей

28.12 На­зва­ны го­ро­да с са­мым быст­рым го­до­вым ро­стом цен на жи­лье

28.12 Че­го не хва­та­ет Ки­таю для транс­фор­ма­ции эко­но­ми­ки?

28.12 Экс-пре­зи­ден­ту Ар­ген­ти­ны Кирш­нер предъ­яви­ли но­вые об­ви­не­ния

28.12 На Ку­бе за­пре­ти­ли культ лич­но­сти Фиде­ля Ка­ст­ро

27.12 Ка­зах­стан­ские бан­ки ли­хо­ра­дит

27.12 Бе­ло­рус­сия го­то­вит­ся к вступ­ле­нию в ВТО

26.12 ЦБ Ира­на раз­ре­шил не­ко­то­рым бан­кам ис­поль­зо­вать ры­ноч­ный курс при опе­ра­ци­ях с ва­лю­той

26.12 В США со­зда­ет­ся центр по борь­бе с про­па­ган­дой

• дальше…

29.12 Стан­цию мет­ро "Петровка" хо­тят пе­ре­име­но­вать

28.12 Клич­ко за­ве­рил, что про­ве­рять квар­ти­ран­тов в Ки­е­ве не бу­дут

22.12 Ки­ев­со­вет от­ка­зы­ва­ет­ся от­ме­нять за­прет на ноч­ную про­да­жу спирт­но­го

20.12 Ки­ев­со­вет обя­за­ли от­ме­нить за­прет на про­да­жу ал­ко­го­ля но­чью

16.12 Про­езд по но­во­му мо­сту через Днепр в Ки­е­ве мо­гут сде­лать плат­ным

14.12 "Ланет" на­ме­рен с 1 ян­ва­ря от­клю­чить те­ле­ка­на­лы круп­ней­ших ме­диа­групп

14.12 НБУ про­гно­зи­ру­ет даль­ней­шее па­де­ние цен на жи­лье в Ки­е­ве

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял гор­бюд­жет-2017 с до­хо­да­ми 38,238 млрд гри­вен и рас­хо­да­ми 38,240 млрд гри­вен

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял про­грам­му со­ц­эко­но­мраз­ви­тия-2017 с рас­ход­ной ча­стью 10,04 млрд гри­вен

09.12 Про­ект "Воз­душ­но­го экспресса" хо­тят "разморозить"

08.12 Стро­ить жи­лье в Ки­е­ве за по­след­ние 10 лет ста­ло су­ще­ствен­но де­шев­ле – экс­перт

08.12 Укра­и­на по­лу­чи­ла ми­ро­вую пре­мию Open Government Awards 2016 за си­сте­му ProZorro

06.12 Ки­ев пла­ни­ру­ет к 2025г по­стро­ить мет­ро на Тро­е­щи­ну сто­и­мо­стью 31,6 млрд грн

06.12 Ки­ев­ские за­строй­щи­ки под­хва­ти­ли ини­ци­а­ти­ву сво­их кол­лег из при­го­ро­да, и пред­ла­га­ют про­грам­мы trade-in

02.12 Эко­но­ми­че­ский кри­зис, а глав­ное, по­вы­ше­ние цен на энер­го­но­си­те­ли, за­мет­но из­ме­ни­ли струк­ту­ру спро­са на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

• дальше…

30.12 Ка­б­мин на­зна­чил гос­сек­ре­та­рем Ми­но­бо­ро­ны дей­ству­ю­ще­го зам­ми­ни­стра Дуб­ля­на

28.12 Гон­та­ре­ва за­де­кла­ри­ро­ва­ла 52,6 млн гри­вен за про­да­жу сво­ей до­ли в ICU

28.12 За рас­крут­ку те­мы при­ми­ре­ния с РФ пла­тят от 500 $ до 1000 $

27.12 Не­по­топ­ля­е­мый Кис­син­джер. На­сколь­ко за­раз­на пу­ти­но­фи­лия от­ца чел­ноч­ной ди­пло­ма­тии

27.12 Во­ло­ди­мир Кістіон: "У 2017-2018 році ми ма­ти­ме­мо нор­мальні українські дороги"

26.12 В си­ту­ації з го­ло­су­ван­ням у Рад­безі ООН що­до Ізраїлю не бу­ло хо­ро­шо­го рішен­ня

23.12 В Ра­де за­кон­чи­лось по­след­нее в 2016г пле­нар­ное за­се­да­ние, в сле­ду­ю­щий раз нар­де­пы со­бе­рут­ся 17 ян­ва­ря

23.12 Смо­жет ли Ко­ло­мой­ский по­ссо­рить власть

23.12 Ко­ло­мой­ский про­ком­мен­ти­ро­вал на­цио­на­ли­за­цию "ПриватБанка"

22.12 Ка­ко­вы пер­спек­ти­вы де­ла Охен­дов­ско­го

22.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла гос­сек­ре­та­рем Мин­фи­на Ка­пи­ну­са

22.12 Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

21.12 275 го­ло­сов за за­кон о гос­бюд­же­те на 2017 год по­лу­чи­лись бла­го­да­ря до­го­во­рен­но­стям с Ляш­ко и Ко­ло­мой­ским

21.12 Бюд­жет­ная ночь: Что те­перь Ти­мо­шен­ко рас­ска­жет о сво­ей друж­бе с "Оппоблоком"

21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

• дальше…

30.12 Samsung пред­ста­ви­ла кон­ди­ци­о­нер, ко­то­рый не даст про­сту­дить­ся

30.12 Volvo впер­вые уста­но­ви­ла в ав­то­мо­биль "Скайп"

29.12 Amazon па­тен­ту­ет скла­ды-ди­ри­жаб­ли

29.12 Смарт­фон Gionee M2017 сто­ит от $1000

29.12 Глав­ный ин­же­нер Lamborghini под­твер­дил ги­брид­ный крос­со­вер

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

28.12 Уче­ные из Стэн­форд­ско­го уни­вер­си­те­та смог­ли из­го­то­вить са­мые тон­кие про­во­да в ми­рее

28.12 США об­ви­ни­ли тро­их ки­тай­ских трей­де­ров во взло­ме юр­фирм

28.12 Panasonic ин­ве­сти­ру­ет бо­лее 256 млн дол­ла­ров в пред­при­я­тие Tesla по вы­пус­ку сол­неч­ных ба­та­рей

28.12 Volkswagen при­об­рел фир­му PayByPhone для осво­е­ния удоб­ных форм опла­ты пар­ков­ки

27.12 Мощ­ность за­ряд­ных стан­ций Tesla Supercharger бу­дет мно­го­крат­но уве­ли­че­на

27.12 Вла­сти США за­ста­вят VW рас­ши­рить ли­ней­ку элек­тро­ка­ров

26.12 Мо­шен­ни­ки при­ду­ма­ли но­вую схе­му "развода" кли­ен­тов При­ват­бан­ка

26.12 Microsoft при­зна­ла агрес­сив­ной свою по­ли­ти­ку об­нов­ле­ния до Windows 10

26.12 Кос­ми­че­ский ко­рабль Virgin Galactic SpaceShipTwo со­вер­шил вто­рой ис­пы­та­тель­ный по­лет

• дальше…

29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

• дальше…
LIBOR, LNG, MasterCard, Баффет, Белоруссия, Газпром, Германия, Греция, ЕС, Израиль, Кипр, Китай, КругманРоджерс, Россия, Рубини, СШАСорос, Стиглиц, ШвейцарияЯпония, акции, биотопливо, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, сланцы, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно