Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 03:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фахівці реконструктивної та пластичної хірургії об'єдналися для створення сучасних медичних стандартів
18:54 13.10.2025 |
Фахівці у галузі пластичної, реконструктивної медицини, дерматохірургії та онкопластичної мамології об'єдналися в асоціацію для створення стандартів сучасної медицини.
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в асоціації, Ukrainian Association of Plastic, Reconstructive and Dermatologic Aesthetic Surgery and Oncoplastic Mammology (UPRADAS) об'єднує чотири ключові напрями: пластичну, реконструктивну, дерматохірургію та онкопластичну мамологію. Це сформує нову модель співпраці між лікарями.
UPRADAS розвиває систему безперервної освіти, створює експертні комісії для підтримки лікарів у складних клінічних випадках, забезпечує доступ до міжнародних навчальних програм і конгресів.
Для пацієнтів діяльність асоціації означає появу прозорих механізмів оцінки якості медичної допомоги, підвищення стандартів безпеки та формування довіри до фахівців.
"UPRADAS - це не ще одна організація. Це структура, яка створює єдині етичні правила, орієнтовані на безпеку як пацієнтів, так і лікарів. Ми формуємо професійну систему, де головна цінність - знання, а головний стандарт - відповідальність. Україна має потужних спеціалістів, але їм потрібен простір для розвитку, системи освіти та взаємної підтримки", - зазначив президент Upradas у напрямку естетичної пластичної хірургії, засновник клініки Lita Plus Сергій Дербак.
Він підкреслив, що основна мета UPRADAS - створити єдині професійні стандарти, що регулюють не лише технічні аспекти хірургії, а й етичні, освітні та комунікаційні принципи галузі.
Серед стратегічних напрямів діяльності - розробка методичних рекомендацій, створення Комісії якості медичної допомоги, запровадження програм безперервного навчання та посилення міжнародної інтеграції українських фахівців.
Крім того, UPRADAS планує створення незалежної експертної комісії, до якої зможуть звертатися як пацієнти, так і лікарі - для розгляду складних клінічних випадків, надання консультацій і професійного висновку.
Ключовими пріоритетами асоціації стане підвищення кваліфікації лікарів через безперервну освіту та міжнародні обміни, встановлення етичних і професійних норм, які захищають як пацієнта, так і лікаря та підвищення якості медичних послуг шляхом стандартизації процесів і клінічних протоколів.
Члени Upradas є постійними учасниками світових конгресів - AMWC (Монако), IMCAS (Париж), Global Breast Surgery Congress, European School of Reconstructive Microsurgery (Барселона) та інших.
Заплановано проведення щорічних українських конференцій Breast Meeting, Anatomy of Beauty, Difficult Cases Conference за участі міжнародних спікерів.
"UPRADAS створює платформу, де лікар має все необхідне для якісної роботи, а пацієнт - для впевненості у своєму лікуванні. Разом ми формуємо нові стандарти, які підвищуватимуть якість допомоги та будуть зміцнювати довіру до української медицини", - зазначив президент напрямку реконструктивної пластичної хірургії UPRADAS Олег Савенков.
"Майбутнє медицини - у знаннях і етиці. Ми поєднуємо науку, практику та міжнародний досвід, щоб українська дерматохірургія й естетична медицина розвивалися за світовими стандартами", - прокоментував Олександр Туркевич, президент напрямку дерматохірургії UPRADAS.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
|ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
|Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Медична група ADONIS продовжить розвиток терапії екзосомами
|ТОП-5 признаков, что вашему скутеру срочно нужен сервис
|УЕБ взяла участь у спільній нараді ДАЛРУ, ДП «Ліси України» та деревообробників
|Как оценить радиодетали и получить справедливую цену
|Експрес доставка для бізнесу: швидкість, яка формує конкурентну перевагу
|УЕБ контролює передачу реалізованої на торгах деревини в регіонах
Бізнес
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто
|У США винайшли практично незнищенну металеву піну для ядерних реакторів та інших екстремальних умов
|Reuters: За найменших зусиль Маск отримає від Tesla більше, ніж вісім найуспішніших CEO світу разом
|Кіностудія Fox інвестувала в українську компанію Holywater
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ