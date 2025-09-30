Фінансові новини
30.09.25
- 03:01
- RSS
- мапа сайту
УЕБ взяла участь у спільній нараді ДАЛРУ, ДП «Ліси України» та деревообробників
11:39 29.09.2025 |
Українська енергетична біржа, яка проводить постійні, конкурентні торги необробленою деревиною, зацікавлена у стабільності ринку та всіляко сприяє його учасникам у забезпеченні їх ділових потреб, а тому тримає з ними постійний тісний контакт.
Нещодавно УЕБ взяла участь у спільній нараді за участю деревообробників, Державного агентства лісових ресурсів України, ДП «Ліси України» на якій була обговорена низка актуальних тем, що стосуються представників галузі та потребують поліпшення.
Серед розглянутих питань зокрема були:
Українська енергетична біржа наголошує, що торги на електронному ліцензованому торговельному майданчику завжди відкриті та доступні кожному. Щоб взяти в них участь потрібно пройти нескладну процедуру верифікації. Всі операції купівлі-продажу на біржі контролюються НКЦПФР, що унеможливлює використання будь-яких тіньових схем.
На зустрічі в ДАЛРУ обговорювали питання запровадження довгострокових контракти (форварди) строком на пів року та на рік. Це дозволяє лісокористувачам та деревообробникам більшою мірою планувати свою господарську діяльність.
На вимогу учасників ринку, для оптимізації використання обігових коштів клієнтів, на біржі було створено та інтегровано систему єдиного рахунку, яка дозволяє учасникам оперативно управляти власними коштами під час участі в торгах.
Окреме питання, що дозволить забезпечити учасників надійним інструментом, який допомагає уникнути відволікання обігових коштів, на торговельному майданчику, це розробка інституту банківських гарантій. В планах біржі дати доступ до цього інструменту вже на наступних торгах форвардними контрактами.
На УЕБ діє моніторинг виконання договорів. Він складається з консультацій, супроводу чинних контрактів та контролю передачі придбаної необробленої деревини покупцеві безпосередньо на місці її відвантаження. На порушників накладаються штрафні та адміністративні санкції. Всі ці заходи мінімізують ризики для учасників торгів стосовно виконання укладених контрактів.
«Ми завжди сприяємо у проведенні торговельних операцій всім учасникам аукціонів. Впроваджуємо допоміжні інструменти. Слідкуємо, щоб, як продавці, так і покупці виконували взяті на себе зобов’язання, адже від цього залежить стійкість та стабільність ринку. Наразі за напрямком торгів «Необроблена деревина та пиломатеріали» на біржі налічується понад 4,5 тис. активних учасників», – розповів заступник генерального директора ТОВ «УЕБ» Костянтин Шевчук.
