УЕБ контролює передачу реалізованої на торгах деревини в регіонах

Одним з найважливіших завдань Української енергетичної біржі, яка є одним з лідерів за об’ємами продажів деревини, є не лише проведення конкурентних, прозорих та доступних кожному торгів, а і контроль виконання контрактів сторонами. Це важливо для стабільності, стійкості, а відтак і надійності ринку.

За напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на УЕБ діє постторговий сервіс. Він складається з консультацій учасників торгів, супроводу чинних контрактів, оперативного розв’язання спірних питань та контролю передачі реалізованої на аукціонах сировини покупцеві, який проводять Агенти біржі в областях. Вони безпосередньо слідкують за відвантаженням ресурсу новому власнику на місці.

Такий процес відбувся й на Київщині де Димерське лісове господарство філії Столичний лісовий офіс ДП «Ліси України» продало партію необробленої деревини ТОВ «Бренвель».

Представники Агента біржі та продавця оглянули сировину, звірили її породу, якість розміри та інші параметри з вказаними у документах. Вони відповідали заявленим. Після цього був складений відповідний Акт огляду товару. Тож цей договір буде виконано і покупець отримає саме той товар, що йому потрібний й визначений у контракті строк.





«Українська енергетична біржа, яка здійснює регулярні торги з продажу необробленої деревини, уважно слідкує, щоб всі сторони укладеної угоди мали від неї зиск й були нашими постійними партнерами. Тому УЕБ контролює всі торгові операції починаючи з акредитації їх учасників й закінчуючи доставленням товару покупцеві», – розповіла Анастасія Хмелевська, директорка ТОВ «ЛІС ЮА» (Агент УЕБ).