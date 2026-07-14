Угорський парламент підтримав зміни щодо президента, у партії Орбана вже відбулася відставка

Угорський парламент проголосував за поправки до Конституції, які дозволять достроково усунути з посади президента Тамаша Шуйока.

Про це пишуть Politico і Telex.

За ухвалення поправок проголосували 139 угорських депутатів, ще шість були проти. Партія експрем'єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» та їхні союзники KDNP бойкотували голосування.

Тепер зміни до Конституції повинен підписати і сам Шуйок - у нього на це є п'ять днів. Якщо він цього не зробить, прем'єр-міністр Петер Мадяр пообіцяв ініціювати процедуру імпічменту для президента.

У коментарі Politico Шуйок заявив, що його усунення викличе «конституційну кризу». Ініціаторами змін до Конституції є партія «Тиса» Мадяра.

«Щоразу, коли йому доводилося вибирати між конституційними принципами та інтересами "Фідес", Тамаш Шуйок знову і знову вибирає інтереси "Фідес" і продовжує робити це донині», - сказав Петер Мадяр.

Інша поправка обмежує депутатський мандат терміном на 12 років. На тлі цього лідер партії Орбана Гергей Гуяш оголосив про відставку з посади на знак протесту проти конституційних змін.

Нововведення також відновлюють відновлюють пенсійний вік для перебування на посаді у Конституційному Суді Угорщини - це призведе до відставки чотирьох нинішніх суддів, зокрема і очільника - Петера Полта.

Уперше Мадяр закликав президента піти у відставку одразу після перемоги на парламентських виборах, під час мітингу.

«Я закликаю президента Республіки негайно попросити переможця сформувати уряд, а потім піти у відставку. Я закликаю всіх маріонеток, які перебували при владі протягом останніх 16 років, зробити те саме», - сказав Мадяр.