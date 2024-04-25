США ще в березні таємно передали Україні ATACMS, а ЗСУ застосували їх минулого тижня

США в березні таємно поставили Україні далекобійні ракети ATACMS, а ЗСУ застосували їх проти росіян минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та заяву Пентагону, яку наводить журналіст CNN Наташа Бертранд.

ATACMS використовували для удару по Криму

Далекобійні ракети були включені в пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який президент США Джо Байден затвердив 12 березня. Однак невідомо, скільки ракет було передано в тому пакеті допомоги.

Reuters пише, що ракети були вперше застосовані рано вранці 17 квітня по аеродрому в Криму, який знаходився приблизно за 165 км від української лінії фронту.

Що спонукало США передати ракети Україні

Зазначається, що використання Росією балістичних ракет дальнього радіусу дії, поставлених Північною Кореєю, проти України в грудні та січні призвело до зміни поглядів у США.

Також одним із чинників зміни поглядів стали атаки Росії на важливу інфраструктуру в Україні. Чиновник на умовах анонімності пояснив, що США попереджали РФ про ці речі, але окупанти не послухалися їх.

Ракети передавали таємно

У січні американські військові почали закуповувати в компанії Lockheed-Martin нові ракети, тож побоювання щодо зниження боєздатності армії США в разі передання Україні ATACMS було розвіяно.

Президент Джо Байден зустрівся зі своєю командою з національної безпеки в середині лютого і погодився прийняти одноголосну рекомендацію від своїх радників відправити ракети в Україну.

В обговоренні взяли участь радник президента із національної безпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун.

Проблемою залишалося фінансування, але в березні вдалося знайти зайві гроші і передати Україні ракети. Reuters пише, що Байден порадив своїй команді включити до нього ATACMS, але робити це таємно, щоб зберегти оперативну безпеку та елемент раптовості для України.

Заява Пентагону

У Міноборони США заявили, що ракети далекого радіусу дії ATACMS прибули до України на початку цього місяця відповідно до вказівки президента Байдена про доставку Києву довгоочікуваних ракет.

Представник Пентагону Гаррон Гарн повідомив, що Байден таємно схвалив постачання ракет. Вони були включені до березневого пакету допомоги.

Джерела видання CNN вказують, що в рамках нового пакету допомоги також очікується постачання ATACMS в більшому обсязі.

Ще одне застосування ракет

Представник Пентагону повідомив виданню "Голос Америки", що Україна застосувала ATACMS минулої ночі. Проте деталі на цю тему він не розповів.

Удар по Джанкою

Нещодавно українські війська завдали удару по аеродрому в окупованому Джанкої. Атаку підтвердив президент Володимир Зеленський.

Пізніше в українській розвідці розповіли про втрати росіян після удару ЗСУ. Йшлося про системи ППО.

Потім Генштаб ЗСУ опублікував відео ракетного удару по Джанкою. А ЗМІ опублікували супутникові знімки наслідків удару по аеродрому.