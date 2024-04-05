NYT: США та Німеччина зберігають опозицію до запрошення України в НАТО

Сполучені Штати та Німеччина не змінили свою позицію стосовно запрошення України до НАТО, тому Київ не запросять приєднатись до Альянсу на саміті у Вашингтоні в липні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Видання зазначає, що НАТО не має бажання приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку Альянсу втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Сполучені Штати і Німеччина, як і раніше, виступають проти запрошення України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні, як це було і на минулорічному саміті у Вільнюсі. За даними NYT, вони навіть хочуть, щоб це питання було зняте з порядку денного в липні, незважаючи на те, що аналогічний процес щодо членства України в ЄС був схвалений минулої зими.

Як зазначається, основні зусилля зараз спрямовані на чітке визначення умов, які Україна має виконати, однак вони ще не просунулися вперед.

Глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що він "уважно слухав" своїх колег-дипломатів, які обговорювали підготовку до саміту у Вашингтоні влітку цього року і те, як НАТО може вирішити питання про місце України в Альянсі, та ретельно відповідав їм.

"Це справа самих членів Альянсу - прийняти рішення про форму і зміст наступного кроку на шляху до членства України в НАТО. Ми будемо з нетерпінням чекати на результат, але, звичайно, ми вважаємо, що Україна заслуговує на членство в НАТО, і що це має статися якнайшвидше", - сказав Кулеба.

При цьому через війну з Росією, що триває, "жодна з цих речей не матиме значення до липня", підкреслюють джерела NYT. Адже, як зазначає видання, стає "дедалі реальнішою" перспектива поразки України в конфлікті.

"Ситуація на місцях може виглядати набагато гірше, ніж сьогодні, і тоді постане питання: "Як нам зробити так, щоб Росія не перемогла?", - сказав Іво Даалдер, колишній американський посол в НАТО.

Як повідомлялося, у Північноатлантичному альянсі бачать "конкретні кроки" української влади у впровадженні адаптованої Річної національної програми (аРНП) - плану реформ на 2024 рік, покликаного наблизити Київ до членства в НАТО.

Нагадаємо, що адаптована Річна національна програма стала інструментом оцінки з боку НАТО прогресу на шляху України до членства за підсумками саміту у Вільнюсі в липні 2023 року. Тоді Альянс вирішив скасувати один із проміжних етапів на цьому шляху - надання Плану дій щодо членства (ПДЧ).

У листопаді 2023 року Україна та НАТО домовились про оновлення Річної національної програми до концептуального документа з коротким переліком реформ у секторах безпеки, оборони, антикорупції та цивільного захисту.