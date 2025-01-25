Кабмін схвалив створення Агентства національної єдності

Кабінет міністрів України схвалив створення Агентства національної єдності - структури, що допоможе реалізувати ініціативи із взаємодії з українською громадою та громадськими організаціями в країнах перебування.

Як повідомляється на сайті Міністерства національної єдності України в п'ятницю, агентство працюватиме у сфері управління цього відомства.

Також уряд ухвалив постанову, якою визначається діяльність Міністерства національної єдності України, регламентуються повноваження та сфери компетенції, а також затвердив скорочену назву відомства - Міннац'єдності.

Як повідомлялося, 3 грудня 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Міністерство національної єдності України. Того ж дня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України.

23 грудня Чернишов презентував робочу концепцію відомства, за якої було анонсовано створення Агенції національної єдності, а далі Агенція відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед, у Німеччині, Польщі та Чехії, у столицях цих країн буде створено "Хаби єдності" (Unity Hub). Також Чернишов повідомив, що Міннац'єдності працюватиме над підготовкою законопроєкту про національну єдність і спеціальною цифровою платформою Unity App.