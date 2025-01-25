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АНАЛІТИКА

Нардепи від «Євросолідарності» написали клопотання про взяття генерала Галушкіна на поруки

23:53 24.01.2025 |

Політика

 

Співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов і народні депутати цієї ж фракції Максим Саврасов, Михайло Бондар і Микола Величкович заявили про готовність узяти на поруки бригадного генерала, екскомандира оперативно-тактичної групи військ "Харків" Юрія Галушкіна, повідомляють на сайті "Євросолідарності" в п'ятницю.

"Я вже написав клопотання взяти пана генерала на поруки. І Микола Величкович. Я бачив тут кілька громадян, які також підписували поруки. І генерали підписували, і наші політичні бранці, які повернулися з полону, також підписували", - сказав Бондар журналістам.

У повідомленні на сайті політсили розміщено фотографії нардепів у коридорах будівлі Печерського районного суду Києва.

"Дуже важливо, щоб суспільство захистило військових, захистило те, що вони приймають рішення в умовах жорсткого протистояння, життя і смерті. Наше завдання допомогти вистояти їм, щоб будь-який офіцер знав, що його рішення це захист суспільства. А ми як політики, як суспільство, як журналісти, як будь-які звичайні громадяни повинні їм дати цю впевненість", - сказав Величкович.

Раніше фракція "Європейська солідарність" закликала провести позачергове засідання комітету з нацбезпеки і оборони та закрите засідання Верховної Ради через арешти військових командирів.

Як повідомлялося, 20 січня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання двох генералів і полковника, нібито через недбалість яких ворог зміг захопити частину Харківської області 2024 року. Пізніше з'явилася інформація, що затримано екскомандира оперативно-тактичної групи військ "Харків" Юрія Галушкіна, екскомандира 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина та екскомандира 125-ї львівської бригади Тероборони, екскомандира командира 125-ї бригади Артура Горбенка.

21 січня Печерський районний суд Києва у вівторок обрав запобіжний захід для Галушкіна у вигляді арешту з правом внесення застави в 5 млн грн, частково задовольнивши клопотання прокуратури. Того ж дня народний депутат, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко заявив про готовність внести заставу за Галушкіна.

22 січня з'явилася інформація, що заставу було внесено, але ім'я заставодавця не називали. Однак увечері того ж дня співробітники ДБР і СБУ повідомили про нову підозру Галушкіну і знову затримали його, повідомивши, що "виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині".

24 січня Галушкін заявив, що незалежно від того, як і коли завершаться розслідування і суд, він готовий на посаді звичайного рядового солдата воювати за Україну і наголосив, що нинішні судові процеси можуть вплинути на рішучість і дії командирів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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