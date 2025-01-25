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У Раді розкритикували нещодавні арешти генералів ЗСУ
23:56 24.01.2025 |
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розкритикував нещодавні арешти представників старшого та вищого офіцерського складу ЗСУ. У комітеті вважають, що такі рішення урівнюють захисників України із небезпечними злочинцями.
Про це йдеться в рішенні комітету ВР, змістом якого з РБК-Україна поділився нардеп Федір Веніславський.
Згідно з заявою комітету ВР, у 2022 році парламент передбачив у законодавстві бойовий імунітет під час воєнного стану. Цей імунітет дозволяє звільнити від кримінальної відповідальності військовослужбовців, включно з командуванням, за діяння під час воєнного стану.
Водночас комітет ВР визнав, що необхідно ретельно вивчити події, які могли призвести до тяжких наслідків та зашкодити національній безпеці держави, але бачить в нещодавніх судових рішеннях "ознаки вибіркового застосування норм права". Це, на думку комітету, може призвати до "порушення наріжних принципів рівності усіх перед законом і судом, об'єктивності, неупередженості і справедливості".
"Застосування надмірно суворих запобіжних заходів щодо чинних військовослужбовців є непропорційним та могло ґрунтуватися на довільному тлумаченні норм чинного законодавства. Демонстративне заґратування офіцерів і генералів, відзначених державними нагородами за участь у відсічі збройній агресії, встановлення щодо них надмірної суми застави в очах суспільства де-факто ставить знак рівності між особливо небезпечними злочинцями і людьми, що зі зброєю в руках боронили незалежність України", - вважають члени комітету ВР.
У комітеті також пообіцяли й надалі відстежувати ситуацію щодо кримінально-правового переслідування військовослужбовців ЗСУ та інших представників сил безпеки та оборони.
"На найближчому засіданні комітет планує заслухати інформацію відповідних профільних органів, наслідком чого має стати відповідне рішення комітету", - йдеться в заяві.
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