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АНАЛІТИКА

У Раді розкритикували нещодавні арешти генералів ЗСУ

23:56 24.01.2025 |

Політика

 

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розкритикував нещодавні арешти представників старшого та вищого офіцерського складу ЗСУ. У комітеті вважають, що такі рішення урівнюють захисників України із небезпечними злочинцями.

Про це йдеться в рішенні комітету ВР, змістом якого з РБК-Україна поділився нардеп Федір Веніславський.

Згідно з заявою комітету ВР, у 2022 році парламент передбачив у законодавстві бойовий імунітет під час воєнного стану. Цей імунітет дозволяє звільнити від кримінальної відповідальності військовослужбовців, включно з командуванням, за діяння під час воєнного стану.

Водночас комітет ВР визнав, що необхідно ретельно вивчити події, які могли призвести до тяжких наслідків та зашкодити національній безпеці держави, але бачить в нещодавніх судових рішеннях "ознаки вибіркового застосування норм права". Це, на думку комітету, може призвати до "порушення наріжних принципів рівності усіх перед законом і судом, об'єктивності, неупередженості і справедливості".

"Застосування надмірно суворих запобіжних заходів щодо чинних військовослужбовців є непропорційним та могло ґрунтуватися на довільному тлумаченні норм чинного законодавства. Демонстративне заґратування офіцерів і генералів, відзначених державними нагородами за участь у відсічі збройній агресії, встановлення щодо них надмірної суми застави в очах суспільства де-факто ставить знак рівності між особливо небезпечними злочинцями і людьми, що зі зброєю в руках боронили незалежність України", - вважають члени комітету ВР.

У комітеті також пообіцяли й надалі відстежувати ситуацію щодо кримінально-правового переслідування військовослужбовців ЗСУ та інших представників сил безпеки та оборони.

"На найближчому засіданні комітет планує заслухати інформацію відповідних профільних органів, наслідком чого має стати відповідне рішення комітету", - йдеться в заяві.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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