НАБУ повідомило про підозру мільярдеру Жеваго

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди).

"Оскільки підозрюваний на момент скоєння злочину і до теперішнього часу перебуває у Франції, про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги", - зазначається у повідомленні.

За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог. Однак у 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

"Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року підозрюваний вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об'єднань, який мав зв'язки з суддями Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату $2,7 млн ($1,8 млн - суддям Верховного Суду, решта - як "оплата" посередницьких послуг)", - стверджує слідство.

У підсумку, Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами $1,8 млн. Під час отримання другого траншу у $450 тис. 15 травня голову ВС і адвоката було викрито "на гарячому".

Як повідомлялося, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва. У той же день ВАКС обрав запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 107,3 млн грн. Згодом Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави до 75 млн грн.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

У 2005 році чотири компанії-продавці вже зверталися до суду з позовом про визнання недійсним догововору купівлі-продажу та проведення допемісій. Проте Вищий господарський суд України у лютому 2015 року став на сторону нинішніх власників "Полтавського ГЗК" у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років.

Восени минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня, одним з яких санкції запроваджено і щодо Бабакова, Гінера та Воєводіна. Бабаков також перебуває під санкціями США та ЄС. У 2014 році він голосував за анексію Криму.