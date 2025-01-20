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Затримано IT-директора Sense Bank. СБУ: Спонсорував потреби армії Росії
09:44 20.01.2025 |
Служба безпеки України затримала у Києві директора департаменту супроводження інформаційних систем одного із найбільших банків України. Як повідомили правоохоронці, він "донатив" на армію Росії.
Слідчі встановили, що затриманий регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії. Для цього він після 2022 року відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж. Через цю платформу він переказував гроші на цифрові гаманці росіян.
Наразі правоохоронці встановлюють точні суми "донатів". Інформацію про збори коштів на потреби ворога банкір отримував у тематичних телеграм-каналах.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили паспорт громадянина Росії, російські рублі, мобільні телефони та комп'ютер із доказами.
Затриманому повідомили про підозру в пособництві державі-агресору та взяли під варту без права внесення застави. В разі доведення провини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У державному Sense Bank повідомили, що "всіляко сприяють розслідуванню", котре проводять відповідні державні органи.
"Банк дотримується політики нульової толерантності до країни-агресора, яка передбачає принципову позицію щодо неможливості будь-якої співпраці з РФ та її громадянами", - йдеться у повідомленні.
Sense Bank зазначає, що всі його служби тісно співпрацюють з СБУ, Нацбанком та іншими державними органами, щоб виявити і запобігти можливим подібним правопорушенням.
До націоналізації Sense Bank (колишній Альфа-Банк) належав російському олігарху українського походження Михайлу Фрідману.
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