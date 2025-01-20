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Мільйонер Григоришин потрапив під санкції РНБО
09:37 20.01.2025 |
Рада безпеки й оборони України 19 січня запровадила десятирічні санкції проти українсько-російського мільйонера Костянтина Григоришина, який володіє значними активами в Україні. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №38/2025.
Пакет санкцій передбачає блокування активів, повне припинення торговельних операцій та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів, заборону участі в приватизації, повну заборону вчинення правочинів тощо.
Перед початком повномасштабної війни власник холдингу "Енергетичний стандарт" Григоришин входив до четвертого десятку найбагатших українців за версією Forbes Україна зі статками $275 млн.
У 2022 році держава націоналізувала Запоріжтрансформатор, який був ключовим активом Григоришина. Він також володіє частками у низці обленерго, Запорізькому кабельному заводі й Українських енергетичних машинах (колишній Турбоатом).
Російський Forbes називав Григоришина власником величезної колекції предметів мистецтва вартістю $300 млн. Серед полотен - роботи всесвітньо відомих художників: Амедео Модільяні, Тамари Лемпіцкі, Олександра Богомазова.
Внесення Григоришина до санкційного списку дозволяє Міністерству юстиції ініціювати стягнення його активів у дохід держави.
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