Мільйонер Григоришин потрапив під санкції РНБО

Рада безпеки й оборони України 19 січня запровадила десятирічні санкції проти українсько-російського мільйонера Костянтина Григоришина, який володіє значними активами в Україні. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №38/2025.

Пакет санкцій передбачає блокування активів, повне припинення торговельних операцій та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів, заборону участі в приватизації, повну заборону вчинення правочинів тощо.

Перед початком повномасштабної війни власник холдингу "Енергетичний стандарт" Григоришин входив до четвертого десятку найбагатших українців за версією Forbes Україна зі статками $275 млн.

У 2022 році держава націоналізувала Запоріжтрансформатор, який був ключовим активом Григоришина. Він також володіє частками у низці обленерго, Запорізькому кабельному заводі й Українських енергетичних машинах (колишній Турбоатом).

Російський Forbes називав Григоришина власником величезної колекції предметів мистецтва вартістю $300 млн. Серед полотен - роботи всесвітньо відомих художників: Амедео Модільяні, Тамари Лемпіцкі, Олександра Богомазова.

Внесення Григоришина до санкційного списку дозволяє Міністерству юстиції ініціювати стягнення його активів у дохід держави.