Україна отримала лише половину обіцяної зброї - дослідження

Фактичні постачання Україні озброєнь від союзників були значно нижчими від обіцяних. "Загалом поставлено лише трохи більше половини заявленого важкого озброєння", - йдеться у дослідженні Кільського інституту світової економіки, оприлюдненому

у четвер, 6 липня.

Зокрема США, Німеччина та Великобританія, швидко збільшували розміри зобов'язань, однак їхні постачання залишаються значно нижчими від обіцяних. Натомість країни Східної Європи, як-от Чехія, Словенія, Польща та Словаччина, поставили понад 80 відсотків обіцяних важких озброєнь.

Попри це, ФРН наразі є другим найбільшим постачальником військової допомоги Україні в абсолютному вираженні.

Києву обіцяють дедалі менше допомоги

Аналізуючи період з 25 лютого по 31 травня, дослідники виділяють дві основні тенденції. З одного боку, у заявлених напрямах допомоги Україні акцент зміщується на військову складову.

Якщо у перші 10 місяців від початку повномасштабного вторгнення РФ військова та фінансова допомога для Києва були досить збалансованими, то з жовтня 2022 року частка військової допомоги серед нових двосторонніх зобов'язань стабільно зростає.

На початку 2023 року понад 50 відсотків нових обіцянок партнерів стосувалися саме військової підтримки. А у квітні та травні цей показник зріс до понад 70 відсотків. Водночас частка двосторонньої фінансової допомоги в нових пакетах скоротилася до менше чверті.

Друга тенденція - загальне зменшення обсягів допомоги. Наразі загальна сума зобов'язань партнерів перед Україною становить близько 165 мільярдів євро. Однак з лютого по кінець травня вартість нових анонсованих пактів допомоги становила 13 мільярдів євро.

Зокрема, Німеччина за цей період збільшила заявлені обсяги військової допомоги на 3,26 мільярда євро, або на 76 відсотків, до загальної суми в 7,5 мільярда євро. Європейський Союз збільшив Європейський фонд миру, з якого фінансується військова допомога Україні, на 2 мільярди євро. Данія обіцяє надати військову підтримку на 1 мільярд євро протягом року.

"Однак, попри український наступ, нові обіцянки не такі великі, як на початку року, а поставки військової техніки значно нижчі за зобов'язання", - зауважують аналітики.