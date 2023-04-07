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У мережу злили документи союзників щодо підготовки контрнаступу України – ЗМІ
08:07 07.04.2023 |
США нібито починають з'ясовувати, яким чином міг статися витік таємних документів союзників, що стосуються підготовки сил оборони України до майбутнього контрнаступу - навчання нових бригад та постачання зброї.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише NYT з посиланням на топ-посадовців з адміністрації Байдена, які коментували на умовах анонімності.
Засекречені документи з деталізованими планами щодо підготовки українських сил до контрнаступу почали з'являтися у Telegram і Twitter.
У Пентагоні у зв'язку з цим з'ясовують, як міг статися витік. В адміністрації Байдена працюють над тим, щоби поширені дописи видалили, але поки не змогли цього добитися.
"Нам відомо про ці повідомлення у соцмережах, міністерство з'ясовує ситуацію", - прокоментувала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг.
Військові аналітики, з якими поспілкувалося видання, кажуть, що опубліковані документи ймовірно частково відредаговані - зокрема, явно перебільшені американські оцінки українських втрат і, навпаки, применшені орієнтовні російські втрати.
Докускають, що це спроба дезінформації Кремля.
Проте загалом йдеться про оригінальні документи, що виглядають як фотографії таблиць з часовими рамками постачання озброєння, описом батальйонів та іншими деталями, як розхід боєприпасів для HIMARS. Документам, ймовірно, близько 5 тижнів, і в них наводяться оцінки майбутніх потреб станом на той момент.
Один з документів, маркований грифом найвищої таємності, називається "Ситуація у конфлікті на 1 березня" ("Status of the Conflict as of 1 Mar"). У цей день українські військові проводили навчальні воєнні ігри на базі США у німецькому Вісбадені, в наступні дні туди приїздили топ-військові США.
Ще в одному документі наводиться таблиця з графіком постачання зброї і навчання українських військових на січень-квітень. Там згадується про підготовку 12 бригад по 4-5 тисяч військових, з яких союзники опікуються підоготовкою дев'яти. Згідно з документами, шість мали завершити навчання до 31 березня, решта - до кінця квітня. Загалом для дев'яти бригад передбачено понад 250 танків та понад 350 одиниць іншої бронетехніки.
У злитих документах не йдеться про плани самої контрнаступальної операції України - коли саме, як і де це має відбутися.
Аналітики кажуть, що передбачити масштаби впливу цього "зливу" на майбутній контрнаступ важко.
Видання припускає, що цей інцидент може вдарити по довірі в обміні даних між українською і американською стороною.
Цитуючи неназваних західних співрозмовців, NYT зазначає, що на перших етапах війни Україна вагалася ділитися із союзниками своїми планами, побоюючись зливів і розкриття своїх слабких сторін, і влітку американська розвідка буцімто краще знала про плани росіян, ніж Києва. Ситуація змінилася восени, коли США та Україна почали тісно співпрацювати для підготовки майбутнього контрнаступу.
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