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АНАЛІТИКА

У справі онлайн-казино Pin-Up затримали члена КРАІЛ

13:51 15.01.2025 |

Політика

У справі онлайн-казино Pin-Up затримали члена КРАІЛ

 

Члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) затримали за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей. Про це повідомляє ДБР та Офіс Генпрокурора.

Згідно з даними, які наводить пресслужба ДБР, йдеться про справу онлайн-казино Pin-Up, в рамках якої раніше затримали голову КРАІЛ Івана Рудого.

За даними слідства, затриманий член КРАІЛ - держслужбовець категорії "А" - разом із головою комісії впродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в інтернеті.

В результаті, за інформацією ДБР, онлайн-казино збирало матеріальні ресурси та інформацію про військових, які надалі потрапляли в розпорядження представників Росії.

Крім цього, слідством було встановлено, що повʼязані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території тимчасово окупованої території Луганської області, наповнюючи таким чином російський бюджет.

Члену КРАІЛ повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.


 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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