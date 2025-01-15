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АНАЛІТИКА

Мінкультури не може впливати на показ у телемарафоні сюжетів про езотеричні практики, нумерологію та екстрасенсів

15:51 15.01.2025 |

Політика, Україна

 

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України не може впливати на показ телеканалами в національному телемарафоні "Єдині новини" сюжетів про недоказову медицину, езотеричні практики, нумерологію та екстрасенсів.

"Інформуємо вас, що міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини", - йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна", в якому запитували, чи дозволяється трансляція в телемарафоні сюжетів, що популяризують недоказову медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів, ворожок, карт таро та феншуй.

У відомстві наголосили, що Конституція України та закони забороняють цензуру та невмотивоване законодавством втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів у сфері медіа та сферу професійної діяльності журналістів.

Раніше, 6 січня, в ефірі національного телемарафону в часовому слоті телеканалу "1+1" вийшов сюжет під назвою "Астрологічний прогноз на 2025 рік". У цьому сюжеті кореспондент телеканалу інтерв'ює екстрасенсів, астронумерологів і майстрів практики фен-шуй, які на основі карт таро і нумерології дають прогнози щодо контрнаступу українських військ, деокупації територій, весняних перемовин за посередництва Дональда Трампа й підписання угод.

Журналісти телеканалу в сюжеті не ставлять під сумнів вищезгадані езотеричні практики, а лише наголошують, що "чи вірити в ці передбачення, чи не вірити в ці передбачення, кожен для себе вирішує сам".

Із сюжетом, який було опубліковано 7 січня на платформі YouTubе, можна ознайомитися за посиланням.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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