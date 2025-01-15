САП і НАБУ підтримують альтернативний проєкт закону про скасування «правок Лозового»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підтримують зареєстрований у Верховній Раді альтернативний проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України", який передбачає остаточне скасування так званих правок Лозового, і закликають депутатів підтримати законопроєкт у першому читанні та в цілому.

"НАБУ і САП підтримують законопроєкт №12367-3, спрямований на підвищення ефективності досудового розслідування та забезпечення невідворотності покарання за корупційні правопорушення. Закликаємо народних депутатів підтримати його в першому читанні та в цілому", - йдеться в спільній заяві НАБУ і САП, текст якої розміщено в телеграм-каналі САП у середу.

За інформацією прокуратури, цей законопроєкт передбачає важливі зміни до Кримінального процесуального кодексу України.

Зокрема, як уточнюється в повідомленні, передбачається скасування норми про закриття кримінального провадження після закінчення строків досудового розслідування.

"Це дозволить уникнути ситуацій, коли особи уникають відповідальності через формальні строки, навіть у випадках, коли їм повідомлено про підозру. Особливо важливо для розслідувань тяжких та особливо тяжких злочинів", - пояснюється в повідомленні.

Також, за інформацією САП, законодавчі зміни, передбачені цим проєктом закону, дадуть змогу керівнику САП продовжувати строки досудового розслідування без необхідності звернення до слідчого судді. "Це унеможливить автоматичне закриття проваджень через формальне закінчення строку розслідування", - наголошується в повідомленні.

Крім того, як зазначають в антикорупційних органах, ідеться про надання права САП створювати спільні слідчі групи у справах НАБУ, що дасть змогу швидше розкривати складні корупційні схеми, скоєні в різних юрисдикціях.

"Урегулювання питань екстрадиції в корупційних злочинах: запити про видачу підозрюваних осіб у кримінальних провадженнях НАБУ відтепер зможуть направляти і генеральний прокурор, і керівник САП. Це пришвидшить процес повернення осіб до України для притягнення їх до відповідальності", - інформують у САП.

Ухвалення цього законопроєкту, як зазначається у спільній заяві, сприятиме посиленню боротьби з корупцією, забезпеченню справедливості та зміцненню довіри громадян до антикорупційних органів.

Раніше в антикорупційних органах висловлювалися про необхідність повного скасування "правок Лозового" з урахуванням необхідності виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов'язань.