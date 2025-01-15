Зміни до законів щодо посилення гарантій діяльності ЗМІ не обмежують користувачів у критиці - Юрчишин

Закон про внесення змін до законів щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналістів і громадян на доступ до інформації (№11321) не обмежує користувачів у критиці, зазначає голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Ініціатива №11321 жодним чином не обмежує користувачів у будь-якій критиці. Низка ЗМІ некоректно подали інформацію, стверджуючи, що медіа тепер зобов'язані в межах трьох днів видалити негативні коментарі про держслужбовців. Це не так. Ніхто не обмежує людей у свободі слова. Ба більше, в законопроєкті взагалі немає жодного слова про "критичні" або "негативні" коментарі", - сказав Юрчишин агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

За його словами, ухвалений закон посилює ЗМІ.

"Щодо видалення коментарів і трьох днів - поясню на прикладі. Уявімо, що ви - редакція якогось медіа і оприлюднили новину про якогось посадовця. У коментарі прийшов користувач і написав неправдиву інформацію про цього посадовця, яка шкодить його діловій репутації. Тоді посадовець звертається до суду, просить редакцію видалити коментар, а також відшкодувати йому репутаційну шкоду на певну суму. До ухвалення законопроєкту редакція жодним чином не захищена і буде змушена йти до суду та відстоювати свої права там, а можливо, й виплачувати компенсацію".

Юрчишин наголосив, що саме тому до чинної норми додано уточнення, що в разі відкриття судового провадження щодо спростування недостовірної інформації (коли питання стосується не тексту від редакції, а коментаря якогось користувача), редакція має вибір, що їй робити далі.

"Вона може: видалити коментар протягом трьох днів із дня отримання претензії і не нестиме жодної відповідальності; залишити коментар і пояснювати в суді, що редакція не знайшла в коментарі недостовірної інформації", - пояснив голова комітету.

За його словами, ця норма прописана насамперед для посилення медіа та зменшення судової тяганини для ЗМІ.

"Тут немає жодного наступу на свободу слова чи примусу видаляти негативні коментарі про держслужбовців, про що написала низка ЗМІ", - наголосив Юрчишин.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон №11321 у вівторок.