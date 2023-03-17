ЄС розглядає закупку боєприпасів для Києва поза блоком - ЗМІ

Деякі країни ЄС хочуть купувати боєприпаси для України за межами блоку, якщо Євросоюз не зможе їх виробляти досить багато і швидко на своїх підприємствах, повідомляє у п'ятницю, 17 березня, видання Euractiv.

"Ми не знаємо, чи зможе європейська промисловість задовольнити потреби. Якщо вона не зможе зробити це швидко, у великих обсягах, нам слід отримати дозвіл працювати з зарубіжними країнами", - цитує Euractiv своє джерело в дипломатичних колах ЄС.

Потенційними неєвропейськими постачальниками називаються США та Південна Корея.

Минулого тижня міністри оборони країн ЄС досягли угоди, що два мільярди євро з Європейського фонду миру (EPF) використають на постачання боєприпасів Україні з наявних арсеналів країн блоку, а також на збільшення виробництва 155-мм боєприпасів.

Попри те, що країни ЄС, схоже, досягли домовленості про те, що один з мільярдів євро спрямують на постачання снарядів з наявних, але значною мірою вичерпаних запасів, за словами трьох джерел видання в дипломатичних колах ЄС, ще тривають дискусії щодо того, як використати решту цих грошей.

Переговори про спільні закупівлі ЄС боєприпасів для України мають продовжитися 17 березня.

Питання, чи можуть країни ЄС закуповувати боєприпаси у сторонніх країн і яка частина загальних коштів може надійти на це, залишаються неврегульованими, зазначає Euroactiv.

Поставки боєприпасів можуть затриматися

Раніше деякі країни блоку, як-от Польща, Нідерланди, країни Балтії зазначали, що брак виробничих потужностей у Європі можуть ще більше завтримати постачання Києву боєприпасів. Натомість Франція, Греція і Кіпр наполягали, щоб у цій ситуації ЄС спрямовував кошти лише промисловому комплексу в межах блоку.

У ЄС раніше ідентифікували 15 підприємств в 11 країнах союзу, які можуть виробляти снаряди калібру 155 мм, і п'ять виробників 152-міліметрових снарядів радянського типу. Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зараз відвідує країни-члени, які мають потенціал для нарощування виробництва боєприпасів. Він вже був у Болгарії і планує наступні поїздки до Словаччини, Чехії, Польщі, Франції і Румунії.

Хто відповідатиме за закупівлі

Також тривають дискусії щодо того, має відповідати за спільні закупівлі - Європейське оборонне агентство чи конкретна країна. За словами двох джерел Euroactiv в ЄС, країни-члени блоку і дипломатичні служби ЄС, схоже, дійшли згоди щодо того, як розподілити витрати між фондом озброєнь ЄС і прямим фінансуванням країн-членів для поставок спільно закуплених боєприпасів в Україну.

За цієї домовленістю, витрати країн-членів на закупівлю будуть відшкодовані на рівні 50-60 відсотків за рахунок спільних закупівель боєприпасів у рамках Європейського фонду миру. Водночас Польща наполягає на вищому рівні відшкодування - як під час поточних дискусій про закупівлю боєприпасів, так і під час попередніх раундів допомоги з боку Фонду.

Третій напрямок запропонованого ЄС плану - підтримка довгострокового нарощування європейської оборонно-промислової бази в рамках ініціативи щодо спільних закупівель боєприпасів для України ще підлягає широкому обговоренню між країнами-членами, зазначає видання.

Погодження плану постачань боєприпасів Києву заплановане на 20 березня. Остаточне схвалення він має отримати на саміті ЄС 23-24 березня.