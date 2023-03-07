В НАБУ відповіли на найпоширеніші закиди щодо справ Коболєва, Пивоварського та Дихне

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) наполягає, що у слідства в резонансних справах екскерівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва, ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського та екскерівника аеропорту Бориспіль Євгена Дихне, є неспростовні докази того, що указані особи зловживали владою та діяли всупереч чинному законодавству. Про це повідомляє Центр протидії корупції, який отримав відповідь на свій запит НАБУ.

«НАБУ і САП досліджували дії посадовців виключно щодо їх відповідності законам. Ми вітаємо реформи та переконані: ними не можна прикривати порушення закону і завдання збитків державі. Будуючи правову державу з європейськими цінностями, ми маємо довіряти ВАКС, створеному з урахуванням кращих світових практик, і оперувати фактами замість емоцій, а суперечності вирішувати у законний спосіб», - йдеться у відповіді НАБУ.

Йдеться про підозри ексміністру інфраструктури Пивоварському, колишньому голові правління "Нафтогазу" Коболєву і про вирок екскерівникові аеропорту Бориспіль Дихне.

Щодо Дихне, в НАБУ зазначили, що «суд сказав своє слово, дослідивши усі докази, надані як стороною обвинувачення, так і стороною захисту».

Щодо двох інших справ, розслідування триває. Зокрема, Коболєву апеляція ВАКС обрала запобіжний захід, визнавши висунуту підозру обґрунтованою.

Також НАБУ надало свої пояснення по цих двох справах, відповівши на найпоширеніші закиди.

Щодо Пивоварського, то, за словами НАБУ, у справі є документи, які підтверджують, що ексміністр знав про негативний вплив свого рішення, але діяв в інтересах приватних осіб.

Збори для власників суден, про зменшення яких казали у Пивоварського, жодним чином не змінилися, а змінився лише отримувач. Після відповідного наказу ексміністра, Адміністрація морпортів України стала отримувати лише половину, друга ж половина йшла на користь приватних структур.

Наказ жодним чином не був спрямований на реформування. Більше того, його було ухвалено без необхідних погоджень, зокрема - в обхід Міністерства фінансів.

Щодо Коболєва, як випливає з пояснень НАБУ, була навіть спроба вивести документи, які стосуються преміювання ексглави "Нафтогазу", з України. Зокрема, їх відправили до іноземної юридичної компанії, з якою в "Нафтогазу" були угоди.

Ці документи вдалося повернути в Україну лише після звільнення Коболєва. До того юридична компанія відмовляла правоохоронцям України у доступі до документів. що проходили у кримінальній справі.

Детективи також з'ясували на підставі документації "Нафтогазу", що законодавчих обмежень стосовно розміру премій дотримувалися відносно всіх членів правління "Нафтогазу", окрім Коболєва. Проте, у перший рік, після того, як Кабмін у 2016 році запровадив такі обмеження, щодо премій Коболєва вони також були застосовані. Документація вказує, що екскерівник "Нафтогазу" про них знав та спочатку їх дотримувався.

Але в 2018 році в "Нафтогазі" змінилися склад наглядової ради, яких Коболєв не поінформував про наявні обмеження щодо розмірів преміювання, та виписав собі ту карколомну премію, яка і стала причиною для розслідування.