Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шуляк вказала на «слабке місце» виборчої системи та розказала про реформу виборчого законодавства

08:52 21.02.2023 |

Політика

 

Реформа виборчого законодавства, зокрема, в частині регулювання передвиборчої агітації - один з найважливіших напрямів європейської інтеграції України. Вона дозволить проводити вибори за європейськими демократичними стандартами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Ми свідомі того, що чесні та прозорі вибори - не менш важливо для руху України в ЄС, ніж чесний земельний ринок, прозоре містобудування чи верховенство права. Саме від дотримання найвищих демократичних стандартів під час передвиборчої кампанії будь-якого рівня залежить якість політики в країні", - заявила вона.

Законопроект №8310 передбачає реформу регулювання передвиборчої агітації, у якій міститься декілька важливих принципів.

По-перше, передвиборча агітація та її регулювання законом завжди було "слабким місцем" нашої виборчої системи. Порушення на дільницях та під час голосування вдалося звести до незначущих спільними зусиллями влади і громадянського суспільства, під впливом Помаранчевої революції і Революції Гідності. Що ж стосується перебігу передвиборчої кампанії, і особливо інформаційної складової, тут є над чим працювати, зауважила голова партії.

"І працювати терміново - про що нам не втомлюються нагадувати наші європейські партнери. Замовчування кандидатів, вибірковість позитивного чи негативного їх зображення в залежності від позиції власників або домовленостей політиків із власниками, засилля прихованої реклами, яка не визначена законом, неспроможність регуляторів швидко та ефективно притягнути порушників до відповідальності - все це певною мірою впливає на волевиявлення громадян під час виборів, впливає на етапі формування громадської та особистої думки", - додала політик.

По-друге, за її словами, вже є розуміння, як регулювати передвиборчу агітацію.

"Рівні правила гри для всіх учасників виборчого процесу - тобто, звільнення виборів від непрозорих впливів з боку неполітичних агентів. Відсутність колізій між різними сферами законодавства, які стосуються виборів (наприклад, рекламним та власне виборчим законодавством). Це закриє лазівки, через які порушники закону і демократичних стандартів виборчого процесу уникають відповідальності. І до того ж, суттєво зменшить можливості шкідливого інформаційного впливу, який здійснюється за допомогою онлайн-інструментів", - зазначила Шуляк.

Також потребує регулювання такі питання, як захист прав журналістів і забезпечення їхньої спроможності для об'єктивного і неупередженого висвітлення виборчого процесу, посилення спроможності регулятора, регулювання дебатів, прихованої політичної агітації, роздачі "сувенірної продукції" кандидатами тощо.

Шуляк також зауважила, що реформа починається не з чистого листа. Так, більшість положень концептуально були пропрацьовані під час підготовки і обговорення закону "Про медіа".

"Вони стали результатом співпраці народних депутатів, комітету з гуманітарної та інформаційної політики із нашими партнерами з громадського сектору. Зокрема, Міжнародна організація IFES, національні ГО, які мають досвід у сфері виборів та медіа (ОПОРА, "Чесно", Платформа прав людини, Центр демократії та верховенства права та інші)", - додала нардеп.

Статті на тему:

12.12.22 Законопроєкт про медіа потрібно зняти з розгляду ВР, оскільки він обмежує свободу слова та не відповідає вимогам ЄС, - НАУМ
Законопроєкт «Про медіа» який не відповідає вимогам Європейської комісії і Ради Європи, обмежує свободу слова в країні, потрібно зняти з розгляду Верховної Ради. Про це повідомила Голова правління Національної асоціації українських медіа, медіаюристка Тетяна Котюжинська.

08.12.22 Закон про медіа впроваджує цензуру до онлайн видань
В український закон автори вписали регулювання онлайн медіа, чого ЄС від України взагалі не вимагає. І не просто регулювання, а можливість блокування інтернет видання без рішення суду, лише за рішенням Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0242
  0,1865
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3290  0,02 0,04 40,0379  0,01 0,02
EUR 41,5369  0,06 0,14 42,5048  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес