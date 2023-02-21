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Шуляк вказала на «слабке місце» виборчої системи та розказала про реформу виборчого законодавства
08:52 21.02.2023 |
Реформа виборчого законодавства, зокрема, в частині регулювання передвиборчої агітації - один з найважливіших напрямів європейської інтеграції України. Вона дозволить проводити вибори за європейськими демократичними стандартами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
"Ми свідомі того, що чесні та прозорі вибори - не менш важливо для руху України в ЄС, ніж чесний земельний ринок, прозоре містобудування чи верховенство права. Саме від дотримання найвищих демократичних стандартів під час передвиборчої кампанії будь-якого рівня залежить якість політики в країні", - заявила вона.
Законопроект №8310 передбачає реформу регулювання передвиборчої агітації, у якій міститься декілька важливих принципів.
По-перше, передвиборча агітація та її регулювання законом завжди було "слабким місцем" нашої виборчої системи. Порушення на дільницях та під час голосування вдалося звести до незначущих спільними зусиллями влади і громадянського суспільства, під впливом Помаранчевої революції і Революції Гідності. Що ж стосується перебігу передвиборчої кампанії, і особливо інформаційної складової, тут є над чим працювати, зауважила голова партії.
"І працювати терміново - про що нам не втомлюються нагадувати наші європейські партнери. Замовчування кандидатів, вибірковість позитивного чи негативного їх зображення в залежності від позиції власників або домовленостей політиків із власниками, засилля прихованої реклами, яка не визначена законом, неспроможність регуляторів швидко та ефективно притягнути порушників до відповідальності - все це певною мірою впливає на волевиявлення громадян під час виборів, впливає на етапі формування громадської та особистої думки", - додала політик.
По-друге, за її словами, вже є розуміння, як регулювати передвиборчу агітацію.
"Рівні правила гри для всіх учасників виборчого процесу - тобто, звільнення виборів від непрозорих впливів з боку неполітичних агентів. Відсутність колізій між різними сферами законодавства, які стосуються виборів (наприклад, рекламним та власне виборчим законодавством). Це закриє лазівки, через які порушники закону і демократичних стандартів виборчого процесу уникають відповідальності. І до того ж, суттєво зменшить можливості шкідливого інформаційного впливу, який здійснюється за допомогою онлайн-інструментів", - зазначила Шуляк.
Також потребує регулювання такі питання, як захист прав журналістів і забезпечення їхньої спроможності для об'єктивного і неупередженого висвітлення виборчого процесу, посилення спроможності регулятора, регулювання дебатів, прихованої політичної агітації, роздачі "сувенірної продукції" кандидатами тощо.
Шуляк також зауважила, що реформа починається не з чистого листа. Так, більшість положень концептуально були пропрацьовані під час підготовки і обговорення закону "Про медіа".
"Вони стали результатом співпраці народних депутатів, комітету з гуманітарної та інформаційної політики із нашими партнерами з громадського сектору. Зокрема, Міжнародна організація IFES, національні ГО, які мають досвід у сфері виборів та медіа (ОПОРА, "Чесно", Платформа прав людини, Центр демократії та верховенства права та інші)", - додала нардеп.
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