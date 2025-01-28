Кос: для відкриття кластеру «Основи» в переговорах про членство України в ЄС потрібно три політичних рішення

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос констатує, що технічна робота для відкриття кластерів в рамках переговорів про членство України в Європейському союзі продовжується, а безпосередньо для рішення відкрити перший кластер «Основи» потрібно три політичних рішення.

Так вона пояснила технологію ухвалення рішень щодо відкриття переговорних кластерів з Україною, відповідаючи на запитання журналістів в ході пресконференції, яка відбулася у вівторок в Брюсселі по завершенню неформального сніданку, присвяченому вступу України в ЄС. Сніданок передував засіданню Ради ЄС з внутрішніх справ і в цьому взяли участь віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Високий представник ЄС Кая Каллас та міністр закордонних справ Швеції Джессіка Розенкрантц.

«Технічні роботи ще не виконані. Щодо кластеру Основ, то скринінговий звіт був надісланий до (Європейської) Ради 17 січня, і для того, щоб мати можливість відкрити основи, нам потрібні три одностайні рішення (Європейської) Ради: по-перше, підтверджується скринінговий звіт (Європейської комісії), по-друге, контрольні показники (виконання умов), а потім висновок Комісії. І ми зараз робимо скринінговий звіт для (кластеру) Зовнішніх справ», - пояснила Кос.

У відповідності з технологією ЄС, з початку і до кінця переговорів з країною-кандидатом буде потрібно 150 одностайних рішень Ради.

У свою чергу Розенкранц, яка виступила організатором сніданку, зазначила, що підтримка України є «найважливішим політичним пріоритетом Швеції, і я б сказав, Європи, у всіх аспектах, у військовому, політичному, фінансовому, а також у підтримці України в її прагненні до членства в ЄС». «Сьогодні ми займаємося підтримкою України у 25 із 35 розділів переговорів. І сніданок, який я влаштувала сьогодні, є важливим кроком у тому, щоб переконатися, що ми можемо продовжити переговори з кінцевою метою, щоб відкрити перший кластер цієї весни, бажано вже в березні», - висловила вона сподівання.

Говорячи про завдання, які Україні потрібно пришвидшити, щоб відкрити перший кластер, Стефанішина зазначила, що з питання європейської інтеграції в Україні проходить «інклюзивний діалог, тому що, коли ми говоримо про реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, ми говоримо про щонайменше десятиліття трансформацій попереду». «Результатом обговорення стало визначення близько 10 ключових сфер і пріоритетів реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Ми також підготували наше бачення реформ у сфері державного управління. І ми будемо адаптувати це бачення до пропозицій держав-членів. Ми виконали свою роботу, і ми з нетерпінням чекаємо внеску від Комісії та держав-членів», - деталізувала вона.

Крім того, Кос нагадала, що після зміни методології розширення ЄС ще у 2020 році кластер «Основ» набув більшого значення. «Отже, ми починаємо з відкриття кластеру «Основ» і завершуємо цим (закриваємо кластер «Основ»), тому що йдеться про верховенство права, про боротьбу з корупцією. Йдеться про розбудову інституцій, які дозволять дотримуватися верховенства права. Тому для нас це один із найважливіших кластерів, над яким багато роботи. І це також було моє повідомлення під час сніданку: відкрити (кластер) непросто, але іноді легше відкрити, ніж закрити», - додала європейський комісар.