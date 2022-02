Наибольшее беспокойство вызывают не танки РФ у границ Украины, а вспомогательные подразделения - экс-директор ЦРУ

США должны подумать о том, насколько быстро смогут заверить Украину в предоставлении дополнительного оборонного оружия в случае вторжения РФ, сообщил бывший директор Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

"У меня есть уверенность, что они (украинцы - ИФ) будут бороться, и что партизанские бригады будут бороться... И обращаясь к делегации США - мы должны спросить у себя, насколько быстро мы заверим их, что мы предоставим все, что им необходимо, если действительно они покажут желание бороться, в дополнение к тому, что мы уже передали", - сказал Петреус на 5-м Украинском ланче в Мюнхене в субботу.

Он обратил внимание на то, что РФ разместила на границе с Украиной вспомогательные подразделения, которые необходимы для вторжения.

"То, что вызывает наибольшее беспокойство в последние недели - это размещение не танков, а размещение так называемых вспомогательных подразделений, это боевая артиллерия поддержки, дозаправки, госпитали. Полевые госпитали не нужны для учений, они необходимы для вторжения", - пояснил Петреус.

5-й Украинский ланч в Мюнхене на тему "Безопасность Европы решается в Украине" организован Фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией (YES) по случаю Мюнхенской конференции по безопасности. В дискуссии, которую модерировала главный редактор журнала The Economist Занни Минтон Беддос, приняли участие историк и постоянный автор The Atlantic Энн Эпплбаум, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, бывший министр обороны США генерал Джеймс Меттис и бывший директор Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус. Цель Украинского ланча в Мюнхене— продвижение Украины в повестке дня глобальной безопасности и подчеркнуть важность Украины для безопасности Европы и международного порядка. Дискуссия сосредоточилась на вопросах угрозы безопасности Украины, на том, что это значит для Европы, и какие пути продвижения существуют в этом вопросе.