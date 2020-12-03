НАТО расширяет присутствие в регионе Черного моря

Реагируя на действия России , продолжающей наращивать военную мощь в Крыму и активно развертывающей силы в Черном море, НАТО увеличивает свое присутствие в этом регионе. Об этом заявил в среду, 2 декабря, генсек альянса Йенс Столтенберг на онлайн-пресс-конференции, проходившей по итогам второго дня встречи министров иностранных дел стран-членов организации.

Черноморский регион имеет для НАТО стратегическое значение, подчеркнул Столтенберг. "Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она наращивает свою военную мощь в Крыму и все активнее развертывает силы в Черноморском регионе. НАТО отвечает на это, усиливая наше присутствие (в этом регионе. - Ред.) на суше, на море и в воздухе", - продолжил он.

Партнерство НАТО с Грузией и Украиной

В обсуждении реакции альянса на действия России в Черном море принимали участие главы МИД Грузии и Украины. Обе эти страны Столтенберг назвал "ценными партнерами НАТО, которые вносят важный вклад в ее миссии", и пообещал, что альянс усилит поддержку этих государств в вопросах защиты их территориальной целостности и суверенитета.

При этом Столтенберг сообщил, что на совещании 2 декабря был одобрен обновленный существенный пакет мер НАТО-Грузия.

Позиция НАТО по Беларуси и Нагорному Карабаху

Комментируя протесты в Беларуси, генсек альянса отметил, что "как Москва, так и Минск должны уважать право народа Беларуси определять собственное будущее путем инклюзивного политического диалога".

Что касается ситуации в Нагорном Карабахе, то Йенс Столтенберг указал, что НАТО приветствует прекращение огня в регионе. "Окончательное разрешение этого конфликта должно быть достигнуто политическим и дипломатическим путями", - добавил он.

Отношения НАТО и Китая

Другой важной темой обсуждений на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО 2 декабря стало будущее отношений между альянсом и КНР. Онлайн-конференция, посвященная этой проблеме, прошла с участием представителей Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

"Китай не является соперником НАТО", - подчеркнул Столтенберг, добавив, что усиление мощи КНР может означать и новые возможности, в том числе в области торговли и при решении глобальных проблем - таких, как контроль за вооружениями и борьба с изменением климата.

"Однако есть и вызовы", - подчеркнул генсек НАТО. "Китай обладает вторым в мире по величине военным бюджетом и активно инвестирует в новые возможности в этой области. И Китай не разделяет наши ценности. Он не соблюдает права человека. Он давит на другие государства. И он все активнее принимает участие в систематическом соревновании с нами", - продолжил Столтенберг.

По его мнению, чтобы противостоять вызовам, связанным с усилением влияния Китая на мировой арене, "сообществу стран со схожим, демократическим мышлением нужно работать вместе" и совместно защищать свои ценности.