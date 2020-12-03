Финансовые новости
- |
- 03.12.20
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НАТО расширяет присутствие в регионе Черного моря
10:56 03.12.2020 |
Черноморский регион имеет для НАТО стратегическое значение, подчеркнул Столтенберг. "Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она наращивает свою военную мощь в Крыму и все активнее развертывает силы в Черноморском регионе. НАТО отвечает на это, усиливая наше присутствие (в этом регионе. - Ред.) на суше, на море и в воздухе", - продолжил он.
Партнерство НАТО с Грузией и Украиной
В обсуждении реакции альянса на действия России в Черном море принимали участие главы МИД Грузии и Украины. Обе эти страны Столтенберг назвал "ценными партнерами НАТО, которые вносят важный вклад в ее миссии", и пообещал, что альянс усилит поддержку этих государств в вопросах защиты их территориальной целостности и суверенитета.
При этом Столтенберг сообщил, что на совещании 2 декабря был одобрен обновленный существенный пакет мер НАТО-Грузия.
Позиция НАТО по Беларуси и Нагорному Карабаху
Комментируя протесты в Беларуси, генсек альянса отметил, что "как Москва, так и Минск должны уважать право народа Беларуси определять собственное будущее путем инклюзивного политического диалога".
Что касается ситуации в Нагорном Карабахе, то Йенс Столтенберг указал, что НАТО приветствует прекращение огня в регионе. "Окончательное разрешение этого конфликта должно быть достигнуто политическим и дипломатическим путями", - добавил он.
Отношения НАТО и Китая
Другой важной темой обсуждений на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО 2 декабря стало будущее отношений между альянсом и КНР. Онлайн-конференция, посвященная этой проблеме, прошла с участием представителей Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.
"Китай не является соперником НАТО", - подчеркнул Столтенберг, добавив, что усиление мощи КНР может означать и новые возможности, в том числе в области торговли и при решении глобальных проблем - таких, как контроль за вооружениями и борьба с изменением климата.
"Однако есть и вызовы", - подчеркнул генсек НАТО. "Китай обладает вторым в мире по величине военным бюджетом и активно инвестирует в новые возможности в этой области. И Китай не разделяет наши ценности. Он не соблюдает права человека. Он давит на другие государства. И он все активнее принимает участие в систематическом соревновании с нами", - продолжил Столтенберг.
По его мнению, чтобы противостоять вызовам, связанным с усилением влияния Китая на мировой арене, "сообществу стран со схожим, демократическим мышлением нужно работать вместе" и совместно защищать свои ценности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело «Укрбуда»: Как НАБУ подвесило Зеленского
|Без нулевой декларации, но с игорным бизнесом. Какие обещания Зеленского похоронят в бюджете
|Следствие безопасности Украины: почему СБУ и НАТО разошлись в видении реформы спецслужбы
|«Единый голос» или очередной «иллюзионист»: Зачем Ермак взял себе в советники Арестовича
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Член Ради НБУ Козюк: Жорстка позиція МВФ працює на добробут всіх українців
|Дело «Укрбуда»: Как НАБУ подвесило Зеленского
|НАТО расширяет присутствие в регионе Черного моря
|Без нулевой декларации, но с игорным бизнесом. Какие обещания Зеленского похоронят в бюджете
|Следствие безопасности Украины: почему СБУ и НАТО разошлись в видении реформы спецслужбы
|«Единый голос» или очередной «иллюзионист»: Зачем Ермак взял себе в советники Арестовича
|Суд продлил на год расследование по организации контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году - адвокат Порошенко
Это интересно
|Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 — мощный процессор для флагманских смартфонов 2021 года
|Европейский Honda CR-V остался без бензиновых двигателей
|Мошенники завысили цену биткоина для продажи акций Bitcoin Inc.
|Microsoft работает над запуском Android-приложений на Windows 10
|Все автомобили Maserati перейдут на электричество к 2025 году
|К 2030 году доход от технологий ИИ возрастет до $101,8 млрд
|Арестованные самолеты и роскошные авто: Европол провел беспрецедентную операцию против наркоторговцев