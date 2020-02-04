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Франция не хочет, чтобы «Восточное партнерство» вело к членству в ЕС
Франция отвергла предложения о том, чтобы инициатива "Восточного партнерства", которая касается и Украины, способствовала вероятности будущего членства шести стран-участниц в Европейском союзе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Radio Free Europe/Radio Liberty со ссылкой на два документа, которые Париж предложил для обсуждения в октябре 2019 и январе 2020 года.
Инициатива "Восточного партнерства" была создана ЕС в 2009 году с целью поощрения Украины, Молдовы, Грузии, Беларуси, Армении и Азербайджана к проведению реформ в обмен на более тесные отношения и экономическую выгоду. "Восточное партнерство" никогда не предусматривало перспективы членства для участников в ЕС.
В октябрьском документе французов отмечается, что "наш дух ответственности должен коллективно защищать нас от стимулирования иллюзий или двусмысленностей среди наших партнеров относительно цели партнерства".
Франция говорит, что партнерство "основывается на экономическом и политическом сотрудничестве" и исключает "все перспективы или все механизмы интеграции или членства в ЕС".
"Цель состоит в том, чтобы укрепить устойчивость наших партнеров, особенно в области верховенства права, борьбы с коррупцией и модернизации экономики", - говорится в документе.
В январском документе Париж отмечает, что "наша общая решимость бороться с изменениями климата ведет к тому, что мы предлагаем распространить "Зеленое соглашение" ЕС на "Восточное партнерство", стремясь к климатическому нейтралитету до 2050 года".
Документ также предлагает, что "50% европейской финансовой помощи восточным партнерам... будет способствовать достижению целей по климату и окружающей среды". Сегодня на климатические и энергетические сферы восточных партнеров тратится четверть выделенного бюджета.
Издание отмечает, что в прошлом году Париж был движущей силой в принятии Евросоюзом решения о прекращении открытия переговоров о членстве с Северной Македонией и Албанией.
Президент Франции Эммануэль Макрон настаивал, что расширению должно предшествовать реформирования ЕС в его нынешних границах. Он также призвал к диалогу с Россией, против которой введены санкции за ее действия в Украине.
Дипломат одной из восточных стран-членов ЕС сказал на условиях анонимности, что Франция "ничего не хочет делать в соседних странах, что потенциально разочаровало бы Москву".
Напомним, в ноябре литовские депутаты выступили с новой инициативой для ускорения европейской интеграции Украины, Грузии и Молдовы.
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