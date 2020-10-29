Microsoft представила холодильник Xbox Series X Fridge

Когда Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X, в Сети появились мнения о том, что новая игровая приставка напоминает холодильник.





Компания Microsoft решила сыграть на этом и вчера официально анонсировала холодильник под названием Xbox Series X Fridge. Редмондский гигант также подтвердил, что один счастливчик получит холодильник совершенно бесплатно.

В верхнем левом углу дверцы есть логотип Xbox, который загорается, а когда вы открываете холодильник, слышен звук загрузки консоли. У него также есть решетка в верхней части. В отличие от большинства холодильников, которые загораются желтым или белым светом при открытии, холодильник Xbox Series X излучает зеленый свет.





Пока что Microsoft произвела всего три таких холодильника, один из них получил Snoop Dogg, а второе - блогер iJustine. Третий разыграют между поклонниками.



