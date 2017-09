10 крупнейших медиа-магнатов в истории

В Playboy Enterprises сообщили, что в США на 92-м году жизни скончался основатель мужского журнала Хью Хефнер. Медиа-менеджер скончался у себя дома от естественных причин.

Хью Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. После армии он окончил психологический факультет Университета Иллинойса.

Во время учебы у Хефнера появились первые идеи для журнала Playboy.

В декабре 1953 года вышел первый выпуск Playboy с Мэрилин Монро на обложке. Его тираж составил 70 000 экземпляров.

Несмотря на популярность и легендарность журнала, Хефнер не заработал много денег, в отличие от других медиа-магнатов, которые смогли заработать миллионы.

Ниже представляем список 10 самых богатых медиа-магнатов в истории.

Руперт Мердок

Руперт Мёрдок - австралийский и американский предприниматель, медиамагнат, владелец СМИ, кинокомпаний и издательств в США, Австралии, Европе, Латинской Америке и Азии. Основатель, председатель совета и CEO холдинговых компаний News Corp и 21st Century Fox.

Начинал бизнес в Австралии (газеты «The Daily Mirror», «The Australian»). В 1968 году вышел на медиарынки Великобритании, затем США, где скупал или создавал с нуля издания, относящиеся к жёлтой прессеи пользовавшиеся неизменным успехом у публики. В 1979 году основал «News Corporation», в которую вошли все принадлежащие Мёрдоку компании.

В 1985 году Мёрдок купил кинокомпанию 20th Century Fox и в том же году получил американское гражданство. Скупил несколько телекомпаний в США, объединив их в Fox Broadcasting, а в 1996 году основал телеканал Fox News. Его состояние оценивается в $11.7 млрд.

Тед Тернер

Тед Тернер - - американский бизнесмен, основатель круглосуточного новостного канала «CNN», бывший муж актрисы Джейн Фонды.

18 сентября 1997 года Тед пожертвовал часть принадлежащих ему ценных бумаг корпорации «Time Warner» на общую сумму 1 миллиард долларов в специальный фонд, чтобы тот, конвертируя их в наличность, передавал ООН равными долями примерно в течение десяти лет для использования исключительно в интересах гуманитарных программ по обезвреживанию противопехотных мин, предотвращению эпидемий и помощи беженцам, а также на конкретные программы детского фонда ЮНИСЕФ.

Его состояние оценивается в $2.2 млрд.

Майкл Блумберг

Майкл Блумберг - предприниматель и 108-й мэр Нью-Йорка. Входит в число самых богатых людей мира по версии Forbes.

Является учредителем и владельцем информационного агентства Bloomberg.

Империя Блумберга включает телеканалы, радиостанции и всемирную компьютерную сеть финансовых новостей.

На данный момент компания является одним из ведущих поставщиков финансовых новостей в мире, численность служащих компании достигла 9500 человек в 130 странах мира.

Число подписчиков на новости Bloomberg LP превысило 250 тысяч.

Его состояние оценивается в $41.7 млрд.

Опра Уинфри

Опра Уинфри - американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу «Шоу Опры Уинфри» (1986-2011).

Она является первой чернокожей женщиной-миллиардером в истории.

Успешный медиамагнат Уинфри владеет собственной киностудией, журналом O, The Oprah Magazine, коммерчески успешным ресурсом Oprah.com, радиосетью, и наконец именным кабельным телеканалом OWN: The Oprah Winfrey Network.

Ее состояние оценивается в $3.1 млрд.

Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони - итальянский государственный и политический деятель, четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011), предприниматель.

Один из самых богатых людей Италии, страховой магнат, собственник банков и средств массовой информации, владелец контрольного пакета акций компании Fininvest.

В конце 1970-х создал первую крупную сеть коммерческого телевидения в Европе.

Его состояние оценивается в $6.6 млрд.

Уильям Рэндольф Херст

Уильям Рэндольф Херст - американский медиамагнат, основатель холдинга «Hearst Corporation», ведущий газетный издатель. Создал индустрию новостей и придумал делать деньги на сплетнях и скандалах.

С именем Уильяма Рэндольфа Херста связано появление в обиходе таких понятий, как «жёлтая пресса», «связи с общественностью» (PR) и «медиамагнат».

Херст поднял статус профессии журналиста с безвестного сборщика информации до авторитетной фигуры и влиятельного лица.

Он первым начал давать журналистам карт-бланш в выборе тем и ввёл тематические рубрики.

Таким образом, нынешние газетные обозреватели, ведущие свою колонку, были его изобретением.

Лорд Бивербрук

Лорд Бивербрук - английский и канадский политический деятель, министр, издатель, предприниматель и меценат.

Перед Первой мировой войной Бивербрук начинает создавать крупный газетно-издательский концерн, в который входят такие влиятельные ежедневники, как Evening Standard и Daily Express.

В годы Первой мировой войны Бивербрук по заданию канадского правительства освещает в своих изданиях вклад Канады в войне.

В период между мировыми войнами Бивербрук достигает большого влияния в британской политике благодаря принадлежащей ему газетно-информационной империи.

Так, Бивербруку принадлежит особая роль в освещении и раздувании скандала вокруг брака-мезальянса между королём Эдуардом VIII и дважды разведённой американкой Уоллис Симпсон, а также вокруг симпатий короля к нацистской Германии.

Джеймс Гордон Бенннет

Джеймс Гордон Беннетт- старший - основатель, издатель и редактор газеты New York Herald, крупная фигура в истории американской прессы.

В мае 1835 года Джеймс Гордон Беннетт, после нескольких лет неудачных попыток, основал газету New York Herald.

«Геральд» первым предложил рекламодателям выплачивать стопроцентный аванс, что впоследствии стало в индустрии стандартной практикой.

Беннетт также был на переднем крае технологии сбора и представления новостей и начал снабжать статьи иллюстрациями, выполненными с помощью ксилографии.

Джозеф Пулитцер

Джозеф Пулитцер - американский издатель и журналист, родоначальник жанра «жёлтой прессы».

Когда Пулитцер покупал The New York World, тираж газеты не превышал 15 000 экземпляров.

Через 15 лет, в 1898 году, он вырос до 1 млн экз. St. Louis Post-Dispatch, The New York World и другие газеты создали Пулитцеру состояние в $20 млн (соответствует нынешним $3 млрд).

Генри Люс

Генри Робинсон Люс - американский журналист и издатель, создатель всемирно известных журналов Time (1923), Fortune (1930), Life (1936) и других изданий.

Генри родился в пресвитерианской миссии в Китае, где служили его родители. Обучался в англо-китайской школе-интернате «Чифу».

В 15-летнем возрасте был отправлен в США, для обучения в школе «Хотчкисс», а затем в Йельский университет, который закончил в 1920 году. Член тайного общества «Череп и Кости».