Google добавила в приложение Gmail поддержку звонков

Google анонсировала новые функции Workspace в рамках продолжающейся деятельности по развитию офисного и коммуникационного программного обеспечения компании. Приложение Gmail получает новый дизайн и функции, которые указывают на то, что Google считает его центральным узлом для всех коммуникационных приложений компании.

В первую очередь отметим, что Google добавила возможность совершать звонки из Gmail. Эта функция реализована за счёт интеграции с сервисом Google Meet. Когда она будет полностью развёрнута, пользователи отдельного приложения Google Meet также смогут совершать звонки. Тот факт, что Gmail стал первым сервисом, где Google решила разместить функцию звонков, показывает, насколько важен почтовый сервис для интеграции более крупных изменений, проходящих в Workspace.

По сути Gmail превращается в некий эквивалент Microsoft Outlook, который является центральным узлом для нескольких сервисов. Если Outlook объединяет в себе почту, календарь и контакты, то Gmail вобрал в себя почту, личные и групповые чаты, видеоконференции и звонки. Электронная почта теперь составляет лишь одну из нескольких вкладок внутри приложения Gmail, которое за последние годы стало значительно более функциональным. Согласно имеющимся данным, в ближайшее время возможность совершать звонки из Gmail появится у корпоративных клиентов Workspace, после чего она станет доступна всем пользователям приложения.

Что касается менее значимых изменений, то календарь теперь позволяет отправлять приглашения на встречу с указанием собственного местоположения. В ноябре Google планирует запустить так называемый «режим компаньона». Это система, которая позволяет присоединиться к виртуальной встрече на своём ноутбуке параллельно с основной комнатой. Google также расширяет список оборудования, совместимого с сервисом Meet. Речь идёт об устройствах, выпускаемых под брендом Series One, таких как мониторы One Desk и цифровые доски One Board.