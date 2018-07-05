Финансовые новости
- |
- 05.07.18
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Файлы Google Docs оказались доступны в Яндексе
10:13 05.07.2018 |
В поисковой выдаче "Яндекса" появились документы пользователей сервиса Google Docs, в том числе содержащие приватную информацию. На то, что файлы оказались в публичном доступе, обратили внимание российские интернет-пользователи. "Яндекс" заявил, что сообщил о проблеме в Google. Что известно на данный момент?
С чего все началось
Вечером в среду, 4 июля, пользователи рунета обнаружили, что при выборе области поиска "docs.google.com" в поисковике "Яндекса" можно найти документы Google Docs, в которых содержится информация, похожая на персональные данные.
Так, с помощью "Яндекса" можно было найти текстовые файлы или таблицы Google Docs по запросу "пароли" или "откаты". Среди прочего, в них содержались данные с именами, фамилиями, номерами телефонов и адресами электронной почты.
Пользователи также заметити, что поиск по Google Docs и "Google Диск" был доступен не только у "Яндекса" - искать содержащиеся на этих сервисах документы можно было и с помощью расширенного поиска в Google.
Около 01:00 по Москве поиск по Google Docs в "Яндексе" прекратился.
Что говорят в "Яндексе"
В официальном комментарии, который распространила пресс-служба "Яндекса", говорится, что поисковик индексирует всю открытую часть интернета - то есть те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля.
"Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, "Яндекс" не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета" - цитирует сообщение компании The Bell.
Почему сейчас
Как отмечает издание, из сообщения "Яндекса" не понятно, почему поисковик начал индексировать документы Google Docs именно в среду. Однако уточняется, что в компании обратили внимание на проблему после того, как в службу поддержки начали поступать жалобы от пользователей.
В "Яндексе" также сообщили, что служба безопасности компании "связывается с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация".
Как это устроено
В Google Docs есть несколько уровней настройки приватности. По умолчанию к документу имеет доступ только сам пользователь, однако настройки можно изменить. Чтобы файлы не оказались в поисковой выдаче, нужно установить "доступ по приглашению".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банкам необходимо будет четко определить срок работы с проблемной задолженностью и очистить баланс от безнадежной, - Ваврищук
ТОП-НОВОСТИ
|Все банки устремились кредитовать МСБ, но мы видим несоответствие совокупного спроса заявленным планам, - Ваврищук
|Битва политтехнологов. Ляшко как «украинский Трамп»
|Рада приняла закон о введении механизма «единого окна» на таможне
|Бомба Трампа. Как реликт времен Вьетнамской войны стал новейшим оружием
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Исследователи: Смартфоны не подслушивают пользователей. Они за ними подглядывают
|Файлы Google Docs оказались доступны в Яндексе
|Американская компания Aura анонсировала «первые в США пятизвездочные полеты на самолете»
|Корейцы сделали сканер отпечатков с датчиком температуры тела
|Авто на «евробляхах» будут ловить с помощью системы «Рубеж»
|Facebook задействует разработку Bloomsbury AI для борьбы с фейковыми новостями
Это интересно
|Вашу почту Gmail могут читать другие люди. Вы сами им это разрешили
|Как не разочароваться в новой должности
|В Японии впервые приговорили майнера к тюремному заключению
|Пикапу Mercedes-Benz X-Class добавили детали от «Майбаха»
|Lyft купил крупнейший в США сервис проката велосипедов
|Vivo представила систему распознавания лиц. Она в десять раз точнее решения Apple
|McLaren представил новую модель: 600-сильное хардкорное купе