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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину

10:31 22.10.2021 |

Криминал

 

Правоохранители уличили экс-нардепа Надежду Савченко и ее сестру Веру в попытке попасть в Украину по поддельным COVID-сертификатам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Депаратмент коммуникации Национальной полиции.

"Женщина вместе с сестрой в аэропорту пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину. Поддельные документы изъяты, ведется следствие", - говорится в сообщении.

Так, на днях в аэропорту "Борисполь" во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации против COVID-19 с явными признаками подделки. Установлено, что одна из фигуранток является бывшим народным депутатом. Информацию о правонарушениях передали в полицию.

По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

По данным источника Цензор.НЕТ, речь идет об экс-нардепе Надежде Савченко и ее сестре Вере.

Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину
 

Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину

 
По материалам: Бизнес Цензор
 

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