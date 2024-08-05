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Автогаз у липні здорожчав на 1,42 грн/л
14:32 05.08.2024 |
Протягом липня вартість скрапленого газу в роздробі зросла більше, ніж на 5% (1,42 грн/л), - до 28,01 грн/л, досягнувши показника кінця квітня. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Пальне здорожчало у всіх мережах без винятку. Найбільше в середньому - на 2,41 грн/л - збільшилася ціна на ресурс у національній мережі AMIC - на 2-2,70 грн/л залежно від області.
Більш як 2 грн/л додали ціни в мережах Chipo, VST, VostokGaz, SUNOIL, «Укрнафта», Neftek, RLS, Rodnik (див. табл.).
У преміум-мережах ціни на ресурс зросли на 1 грн/л. Менш суттєво здорожчав газ у середньому тільки у «Рур груп», UPG і Shell - на відповідно 80 коп./л, 99 коп./л і 94 коп./л.
У дискаунт-мережах «БРСМ-Нафта» і «Авантаж 7» ціни на LPG збільшилися на 1,71 грн/л і 1,20 грн/л, що призвело до скорочення відриву між ними й маркетмейкерами у липні порівняно з червнем у середньому на 25 коп./л, до 2,72 грн/л.
Потенціал для подальшого здорожчання газу зберігається, адже протягом липня гуртові ціни на LPG збільшилися на 6 860 грн/т, або 3,7 грн/л. Зі слів операторів, розтягнути зростання вдається завдяки дешевим запасам газу, сформованим кілька місяців тому. Також мережі частково жертвували маржею, рівень якої був на непоганому рівні у травні-червні.
Наприкінці липня темпи цін трохи знизилися. «Нисхідна динаміка валютного курсу в кінці місяця давала можливість залишатися на встановленому рівні. Але у ціни є потенціал зрости до 30 грн/л», - зазначили в одній із великих паливних мереж.
Зі слів операторів, загалом у липні проливи газу були кращими, ніж у травні-червні цього року. Втім, в другій половині місяця продажі почали знижуватися на 3-6% за тиждень. Чіткого пояснення просадці у мереж немає. «Це може бути сукупність чинників: зростання ціни, більш прохолодна погода, дії ТЦК в регіонах», - зазначили в одній із мереж південно-східного регіону.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК в липні 2024 р., грн/л:
|
Мережа
|
Вартість
|
01.08.24
|
Зм. до 01.07.24
|
|
ОККО
|
28,99
|
1,00
|
|
SOCAR
|
28,99
|
1,00
|
|
Neftek
|
28,99
|
2,00
|
|
WOG
|
28,98
|
1,00
|
|
Авіас
|
28,93
|
1,39
|
|
Параллель
|
28,66
|
1,00
|
|
KLO
|
28,49
|
1,00
|
|
Shell
|
28,48
|
0,94
|
|
VostokGaz
|
28,19
|
2,20
|
|
ZOG
|
28,00
|
1,50
|
|
BVS
|
27,99
|
1,00
|
|
Rodnik
|
27,99
|
2,00
|
|
Автотранс
|
27,98
|
1,00
|
|
Mango
|
27,73
|
1,42
|
|
AMIC
|
27,71
|
2,41
|
|
Ovis
|
27,59
|
1,90
|
|
Рур груп
|
27,50
|
0,80
|
|
SUNOIL
|
27,40
|
2,20
|
|
UPG
|
27,22
|
0,99
|
|
Укрнафта
|
27,12
|
2,13
|
|
Chipo
|
27,10
|
2,24
|
|
VST
|
27,10
|
2,24
|
|
U.GO
|
26,90
|
1,50
|
|
RLS
|
26,90
|
2,00
|
|
БРСМ-Нафта
|
26,86
|
1,71
|
|
Marshal
|
26,70
|
1,38
|
|
Green Wave
|
26,70
|
1,80
|
|
Luxwen
|
26,49
|
1,80
|
|
Олас
|
26,40
|
1,41
|
|
Кворум
|
26,38
|
1,40
|
|
Катрал
|
25,97
|
1,48
|
|
Авантаж 7
|
25,95
|
1,20
|
|
Середня ціна в Україні
|
28,01
|
1,42
|
|
|
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