Audi, Porsche, Volkswagen та інші виробники відкладають плани щодо повного переходу на електромобілі

Автовиробники поступово відступають від своїх амбітних планів щодо повної електрифікації своїх лінійок авто. Дедалі більше компаній визнають, що автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння залишаться на ринку довше, ніж очікувалося.

Причиною цього є низка факторів: недостатня розвиненість інфраструктури зарядки, висока вартість електромобілів, недостатній попит на них серед споживачів та економічні труднощі. Крім того, деякі автовиробники вважають, що електромобілі ніколи не зможуть повністю замінити автомобілі з ДВЗ.

Audi

Audi стала черговою компанією, що змушена коригувати свої раніше проголошені плани. У 2021 році бренд пообіцяв повністю перейти на електромобілі до 2033 року, але зараз вона розглядає можливість збереження автомобілів з ДВС у своїй лінійці на довший період. Розмовляючи з журналістами Top Gear, генеральний директор Audi Гернот Дьолнер підкреслив, що німецький бренд повинен залишатися «гнучким».

Він зробив цю заяву в контексті потенційного рішення Європейського Союзу відкласти свою мету щодо заборони продажів нових автомобілів, які виробляють шкідливі викиди, до 2035 року. Водночас керівник Audi каже, що електромобілі - це єдиний шлях у довгостроковій перспективі, який дозволить боротися зі шкідливими викидами.

Тим часом Audi посилює свою увагу до гібридних транспортних засобів. Усі майбутні автомобілі з ДВЗ включатимуть опцію PHEV. Дьолнер визнав, що ці частково електрифіковані силові агрегати залишаться в лінійці довше, ніж планувалося, оскільки перехід на чисті електромобілі відбувається не так швидко, як передбачалося спочатку.

VW Group

Audi стала останньою в чималому переліку автовиробників, змушених змінювати плани стосовно повної відмови від авто з ДВС. Porsche, яка також входить до VW Group, зробила подібну заяву кілька днів тому. Компанія визнала, що перехід на електромобілі займає більше часу, ніж прогнозувалося. Хоча вона й надалі дотримується своєї мети, щоб до кінця десятиліття на електромобілі припадало понад 80% продажів, але тепер визнає, що це залежатиме від попиту клієнтів.

Bentley (ще один учасник VW Group) планувала відмовитися від бензинових автомобілів до 2030 року. Тепер нова ціль - зробити це до 2033 року. До того ж випуск першої електричної моделі бренду, запланований на 2025 рік, тепер переноситься на рік пізніше через проблеми з платформою та ПЗ.

Сама Volkswagen не виключає, що залишатиме у своїй лінійці Golf нинішнього покоління з ДВС, поки ЄС не заборонить продаж нових автомобілів зі шкідливими викидами. Це станеться через 10 років, за умови, що законодавство залишиться незмінним до 2035 року. Golf 9-го покоління буде працювати лише на електриці, коли він надійде в продаж ближче до кінця цього десятиліття. Він співіснуватиме з бензиновим варіантом 8-го покоління протягом багатьох років.

Інші автовиробники

У конкурентів ситуація не краща. Минулого тижня Volvo також натякнула, що ДВЗ можуть залишитися в лінійці автомобілів у наступному десятилітті. Хоча у 2021 році компанія оголосила про намір повністю перейти на електричний транспорт до 2030 року. Тепер бренд буде більше уваги приділяти гібридам.

Mercedes спочатку мав на меті, щоб до 2025 року гібриди та електромобілі складали 50% річних продажів. Однак з урахуванням ринкової ситуації ціль скоригована, й компанія відмовилася свого плану продавати лише електромобілі після 2030 року. Також Mercedes продовжить випускати авто з ДВС «аж до 2030-х років». Раніше компанія прогнозувала, що до 2030 року вона стане повністю електричною, «якщо дозволять ринкові умови».

Ford раніше планувала продавати лише електричні легкові автомобілі з 2030 року. Але нещодавно головний операційний директор електричного підрозділу Model E Blue Oval Марін Гджая визнав, що «це було занадто амбітно». І тепер компанія не відмовиться від ДВС після завершення цього десятиліття.

Toyota, найбільший у світі виробник автомобілів, взагалі не вірить у повний перехід на електромобілі. Кілька місяців тому голова Акіо Тойода заявив, що частка ринку електромобілів ніколи не перевищить 30%. Він вважає, що «двигуни обов'язково залишаться», тому наразі в розробці перебуває нове сімейство ДВЗ. Toyota нещодавно об'єдналася з Mazda та Subaru, щоб висловити свою довгострокову прихильність до технологій ДВЗ з акцентом на гібриди та паливо з нейтральним викидом вуглецю.