Розкриті цінники процесорів AMD Ryzen 9000

Попри затримку з початком продажів чипів серії Ryzen 9000, в день початково запланованої дати (31 серпня) стався витік інформації стосовно цін на нові CPU. Джерелом стали американські торгові майданчики Best Buy та Newegg, на яких тимчасово були розміщені позиції із вказаною вартістю очікуваних моделей. Найбільш спритні відвідувачі встигли зробити скриншоти із цінниками.

AMD попередньо не оголошувала рекомендовані ціни для Ryzen 9000, але, оскільки вказані показники на обох майданчиках збігаються, можемо припускати, що саме ці значення є MSRP.

Отже, як і передбачалось, Ryzen 9000 будуть мати дещо нижчі ціни, ніж у відповідних моделей Ryzen 7000 на момент старту. Флагман лінійки - 16-ядерний Ryzen 9 9950X - пропонується за $599, тоді як 12-ядерна модель Ryzen 9 9900X оцінена у $449. У обох випадках це на $100 нижчі показники, ніж у попередників.

Модель Ryzen 7 9700X отримала цінник у $359, що на $40 дешевше за Ryzen 7 7700X, а доступніший 6-ядерний чип Ryzen 5 9600X буде пропонуватись за $279. І це лише на $20 нижче показника, актуального для Ryzen 5 7600X у 2022 році.

Попри певне зниження, здається розробники не повною мірою врахували поточну вартість чипів Ryzen 7000. Для прикладу нагадаємо, що в Україні поточна роздрібна вартість Ryzen 5 7600X складає ~8400 грн (~$200).

Тоді як роздрібну версію Ryzen 7 7700X легко можна придбати за 12 700 грн (~$300). Це вже не кажучи про наявність у продажу 8-ядерних Ryzen 7 7700 у MPK-комлектації за ~$240.

Чи виявляться Ryzen 9000 настільки кращими, наскільки вони мають вищі рекомендовані цінники? Достеменно відомо про це стане за день до початку продажів відповідних моделей. Нагадаємо, що Ryzen 5 7600X та Ryzen 7 7700X будуть доступні 8-го серпня, а старші Ryzen 9 9900X та Ryzen 9 9950X з'являться на віртуальних прилавках ще за тиждень - 15-го серпня. З незалежними оглядами чипів Ryzen 9000 можна буде ознайомитись вже 7-го та 14-го серпня, відповідно.

У ситуації з витоком інформації про ціни, припускаємо, що процес міг виявитися "контрольованим" й використовуватись для попередньої оцінки та аналізу першої реакції потенційних покупців. Не відкидаємо можливості, що фінальні MSRP можуть враховувати числені відгуки, тож пропонуємо у коментарях висловитись стосовно своїх очікувань. Які цінові значення для Ryzen 9000 вважаєте раціональними?