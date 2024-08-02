Чому виник скандал навколо відбудови Охматдиту і хто у цьому винен

Міністерство охорони здоров'я України вирішило провести новий тендер на визначення компанії, що відбудовуватиме дитячу лікарню "Охматдит", зруйновану ракетним ударом.

Таке рішення з'явилося після скандалу навколо оголошення переможця комерційного конкурсу - ним стала запорізька фірма "Буд-Технолоджі".

Будівельна компанія мала взятися за відновлення лікарні за кошти, зібрані як благодійні внески. Саме тому ця ситуація набула розголосу і зрештою змусила МОЗ відмовитися від "Буд-Технолоджі".

Чому до Буд-Технолоджі були претензії

Суперечки навколо "Буд-Технолоджі" виникли після публікації програми "Наші гроші".

Журналісти-розслідувачі встановили, що серед понад десяти компаній, що претендували на відбудову лікарні, благодійний фонд "Охматдит - Здорове дитинство" на комерційному конкурсі обрав переможцем запорізьку фірму, чия пропозиція, як твердять журналісти, була однією з найдорожчих - 307 млн гривень.

"Наші гроші" проаналізували установчі документи цієї компанії і встановили, що її статутний капітал становить 5 тис. гривень, а на її балансі начебто немає необхідної техніки.

Після появи цієї інформації міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також засумнівався у переможцеві.

"Я провів консультації з Національною поліцією та попросив подивитися компанію, яка претендує бути переможцем відбору, який проводився фондом. Є застереження, що на балансі цієї компанії немає відповідної кількості техніки, яка дозволить працювати та виконувати ті роботи, які передбачені", - сказав він.

Водночас у благодійному фонді запевняють, що стартові умови "Буд-Технолоджі" насправді були кращими, аніж в інших учасників тендеру.

"Я вважаю, що ми провели конкурс відкрито і чесно, якщо у суспільстві є інша думка - пропонуйте", - заявив на пресконференції голова фонду "Охматдит - Здорове дитинство" Євген Вембер.

Він каже, що комерційний тендерний майданчик був вибраний для того, щоб провести відбір швидко і якомога швидше почати будівельні роботи.

Він запевняє, що експерти перевіряли цю компанію і не побачили в її діяльності корупційних ризиків.

Євген Вембер також запевнив, що остаточний договір на виконання відновлювальних робіт з "Буд-Технолоджі" ще не підписували, оскільки компанія ще мала виконати низку умов.

Сам керівник компанії Василь Кобизь чи його представники поки що не коментували ситуації навколо конкурсу.

Гостроти ситуації додає те, що кошти, які має отримати підрядник на відбудову - це гроші, зібрані як пожертви від благодійників і пересічних українців. Після трагедії лише за одну добу зібрали близько 250 млн гривень.

На сьогодні, за даними благодійного фонду "Охматдит", загальний внесок становить понад 675,8 млн гривень. Близько 300 мільйонів з цієї суми зібрав United24.

Благодійний фонд також наполягає, що зібрані кошти ще не використовувалися.

"Наголошуємо, що жодна гривня, яка надійшла на рахунок фонду після 8 липня на відновлення "Охматдиту", використана не була. А жоден договір ще не підписаний", - запевняють у фонді.

Державний тендер на ProZorrо

Для уряду і для будівельників швидко відбудувати "Охматдит" - це серйозний виклик.

Ідеться про те, аби значну частину робіт встигнути провести до зими, принаймні, загерметизувати ті корпуси, які були лише пошкоджені, але не зруйновані.

Віктор Ляшко сказав, що кошти з благодійного фонду "Охматдит - Здорове дитинство" будуть перераховані на казначейський рахунок лікарні.

Після цього проведуть новий, державний тендер на майданчику ProZorrо.

Наступного тижня зберуться найбільші забудовники, аби разом з керівництвом лікарні обговорити, які корпуси слід відновлювати у першу чергу, а які не підлягатимуть відбудові.

Також Віктор Ляшко пообіцяв створити громадську наглядову раду, аби контролювати результати тендеру та освоєння коштів.

Він каже, що державний тендер може тривати кілька тижнів.

"Ключове - зробити це швидко", - визнає міністр.

Масований удар по Києву 8 липня

Російська ракета завдала удару по лікарні 8 липня. У той день був один з наймасовіших ударів по українських містах і зокрема по Києву, коли загинуло загалом 47 людей, з них у столиці - 33.

"Охматдит" зазнав значних руйнувань: пошкоджені 24 відділення лікарні.

Корпус, де було кілька відділень, зокрема, токсикології та гематології, був зруйнований. Також знищили дві електричні підстанції, від яких живилися лікарняні корпуси.

Одразу було відомо про двох загиблих дорослих, лікарку та відвідувача. Через кілька днів помер хлопчик, який на момент удару перебував у критичному стані у відділенні реанімації. За даними керівництва "Охматдиту", загалом поранено близько 300 людей, серед них восьмеро - діти.