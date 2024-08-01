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АНАЛІТИКА

Telegram запустив браузер та магазин «мінізастосунків»

13:30 01.08.2024 |

Новини IT

 

Telegram запустив браузер та магазин застосунків в рамках нового оновлення. Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

Відомо, що браузер дає змогу користувачам перемикатися між переглядом сайтів та безпосередньо самим месенджером, «поєднуючи спілкування з переглядом новин». За словами Дурова, «він оснащений усіма функціями, які ви очікуєте від браузера - пошук, закладки та кілька вкладок».

«Браузер Telegram підтримує перегляд децентралізованих сайтів у мережі TON - у всіх мобільних застосунках та програмах для ПК. Це відкриває вільний доступ до можливостей Web3 майже мільярду користувачів Telegram, активних щомісяця», - заявила команда проєкту.

Вони зазначили, що понад 500 млн користувачів Telegram взаємодіють з мінізастосунками щомісяця. Тому в рамках оновлення було додано нову вкладку «Застосунки», де можна переглянути список популярних «мінізастосунків», а також тих, якими користується юзер.

Також відомо, що в рамках оновлення додали функцію купівлі Stars в подарунок для своїх контактів. Нагадаємо, Stars - валюта, яку користувачі використовуватимуть для оплати послуг у «мінізастосунках» в Telegram за допомогою вбудованих покупок на iOS і Android.

За матеріалами: incrypted.com
 

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