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АНАЛІТИКА

Neuralink імплантувала чип другому пацієнту, все пройшло надзвичайно добре – Ілон Маск

10:30 05.08.2024 |

Новини IT

 

Neuralink успішно імплантувала мозковий чип другому пацієнту. Про це оголосив засновник компанії Ілон Маск, повідомляє Reuters.

Мільярдер не став вдаватися в деталі, але уточнив деякі подробиці. За його словами, у другого пацієнта була травма спинного мозку, подібна до травми першого пацієнта.

"Не хочу наврочити, але, здається, з другим імплантатом все пройшло надзвичайно добре, - сказав Маск на подкасті Лекса Фрідмана. - Тут багато сигналу, багато електродів. Він працює дуже добре".

Засновник Neuralink не уточнив, коли саме провели операцію. Але очікує, що цього року в межах клінічних випробувань компанія імплантує мозкові чипи ще восьми пацієнтам.

Нагадаємо, що на початку 2024 року Neuralink імплантувала чип першому пацієнту. Ним став Нолан Арбо, який був паралізований нижче плечей після нещасного випадку. Завдяки чипу компанії чоловік зміг силою думки грати у відеоігри, переглядати інтернет-сторінки та переміщати курсор на ноутбуці.

Невдовзі після операції стало відомо про деякі проблеми з пристроєм, але завдяки змінам в програмному забезпечені вдалося відновити багато його можливостей.

Незабаром після цього Управління з продовольства та медикаментів США дало "зелене світло" Neuralink на імплантацію мозкового чипа другій людині.
За матеріалами: mezha.media
 

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