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АНАЛІТИКА

Ford намагається запатентувати систему, яка повідомлятиме поліції, якщо водій перевищив швидкість

09:40 02.08.2024 |

Транспорт

 

Компанія Ford намагається запатентувати систему камер на автомобілях для відстежування швидкості водіїв. Ця система повідомлятиме поліції про водіїв, які перевищують швидкість, пише FOX59.

Патентна заявка була опублікована Відомством США з патентів і торгових марок (USPTO) 18 липня 2024 року, а подана 12 січня 2023 року.

У заявці Ford пропонує використання автомобілів для моніторингу швидкості один одного. Якщо один автомобіль виявляє, що сусідній автомобіль перевищує встановлену швидкість, бортова камера сфотографує це авто.

Далі звіт із даними про швидкість та зображенням транспортного засобу буде відправлено безпосередньо до найближчого поліцейського екіпажу або придорожніх підрозділів через інтернет.

Також компанія зазначає, що можна виготовити безпілотні автомобілі, обладнані такою системою. Вони будуть їздити дорогами та фіксувати порушення інших водіїв.

Незрозуміло, які юридичні аргументи висуне Ford, якщо спробує впровадити цю технологію, оскільки поліцейські не будуть свідками перевищення швидкості. Камери контролю швидкості вже забезпечують стаціонарне дотримання швидкісного режиму, але вони можуть виписувати штрафи лише на основі номерного знаку транспортного засобу, оскільки не можуть підтвердити, хто саме перебуває за кермом.

Ford раніше вже намагалася запатентувати "нічний режим водіння", який би обмежував швидкість автомобіля вночі для всіх, включно з працівниками служб швидкого реагування. Але ця ідея не знайшла свого розвитку.

Нинішня заявка заходить трохи далі, перетворюючи власність покупця на інструмент поліції. Втім Ford регулярно подає різні патентні заявки на нові автомобільні технології та далеко не всі доходять до стадії виробництва.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Ford
 

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