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Xiaomi повідомила, що простого способу відключити системну рекламу не буде
12:59 05.08.2024 |
Xiaomi давно відома своїми доступними та багатофункціональними смартфонами, але користувачі часто скаржаться на рекламу в інтерфейсі. Нещодавні чутки припускали, що компанія працює над можливістю повного вимкнення реклами, однак Xiaomi офіційно спростувала ці очікування.
Xiaomi підтвердила, що не буде додавати простий спосіб відключення системної реклами у своїх пристроях. Попри чутки про можливу появу такої функції, компанія заявила, що не планує впроваджувати перемикач, оскільки ним скористається лише невелика кількість користувачів.
Наразі вимкнення реклами вимагає складного багатоетапного процесу, що включає пошук додатка MSA в налаштуваннях і вимкнення реклами в окремих застосунках, таких як "Файловий менеджер", "Музика" і "Завантаження". Xiaomi планує поліпшити користувацький досвід завдяки скороченню кількості встановлених додатків і сторінок входу для відображення контенту, що може знизити кількість шкідливого ПЗ. Однак відсутність спеціального перемикача для вимкнення реклами розчарує багатьох користувачів, які сподівалися на більш просте рішення. Поки що невідомо, чи перегляне Xiaomi свою позицію в майбутньому.
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