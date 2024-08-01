Spotify знімає обмеження на перегляд текстів пісень для безкоштовних акаунтів

Spotify знову дозволяє безкоштовним користувачам бачити тексти будь-яких пісень, хоча ще донедавна були деякі обмеження.

У травні компанія обмежила доступ до текстів, дозволивши безкоштовним користувачам переглядати тільки 3 пісні на місяць. Це викликало негативну реакцію, оскільки багато користувачів вважали, що це спроба змусити їх перейти на платну підписку. Тепер Spotify знімає це обмеження і безкоштовні користувачі можуть бачити тексти всіх пісень без обмежень.

Представник Spotify зазначив, що компанія постійно тестує і вдосконалює свої функції, а доступність текстів пісень буде розширено найближчими тижнями. Генеральний директор Spotify Даніель Ек (Daniel Ek) заявив, що компанія пріоритетно покращує безкоштовні продукти, ґрунтуючись на показниках на певних ринках. Повернення повного доступу до текстів пісень є частиною цих поліпшень. У найближчі місяці очікуються додаткові оновлення для безкоштовних користувачів.