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АНАЛІТИКА

Україна отримала від США грант на $3,9 мільярда

 

Україна отримала $3,9 млрд безповоротного гранту від США через Світовий банк.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних таких видатків бюджету, як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги.

"Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США $7,8 млрд прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період", - наголосив прем'єр.

Кошти надійшли через проєкт Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

У Міністерстві фінансів додали, що пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула майже $27 млрд. Це - найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Увесь обсяг підтримки був спрямований до бюджету України у формі грантів.

Як повідомлялося, у липні міністерка економіки Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.

Також минулого тижня Кабінет міністрів подав до Верховної Ради угоду України та Франції щодо отримання 200 млн євро грантових коштів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США
 

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