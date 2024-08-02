У США стартував продаж багатофункціональної платформи Omni One, яка виводить відчуття від ігор у віртуальній реальності на новий рівень

Компанія Virtuix повідомила про старт продажів пристрою, який може змінити індустрію ігор для віртуальної реальності.

Omni One дає змогу ходити, бігати, присідати, вставати на коліна, стрибати й рухатися боком без обмежень і на 360 градусів. Усі дії абсолютно безпечні як для геймера, так і для оточення.





Розмір пристрою становить 120 см завширшки, 150 см завдовжки, 120 см заввишки і важить 70 кг. Omni One гарантує утримання людини до 192 см зростом і 113 кг вагою.

Платформа сумісна зі SteamVR та іншими гарнітурами, які підключаються до PC.

Важливо, що окрім захопливого ігрового процесу, Omni One допомагає стежити за здоров'ям і фізичним станом користувача: спеціальний застосунок відстежує кроки, пройдену відстань і спалені калорії.

У каталозі ігор Omni One представлені як спеціально розроблені проэкти від Virtuix, так і ліцензійні ігри інших VR-платформ. Упевнені, що з часом вибір стане більшим.

За $14 на місяць користувачам буде доступна можливість мережевої гри та інші онлайн-опції.

Вартість Omni One становить $2595 + доставка. Наразі платформа доступна тільки для жителів США, але із середини 2025 року розробники планують почати продаж в інших регіонах.