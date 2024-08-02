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У США стартував продаж багатофункціональної платформи Omni One, яка виводить відчуття від ігор у віртуальній реальності на новий рівень
10:44 02.08.2024 |
Компанія Virtuix повідомила про старт продажів пристрою, який може змінити індустрію ігор для віртуальної реальності.
Omni One дає змогу ходити, бігати, присідати, вставати на коліна, стрибати й рухатися боком без обмежень і на 360 градусів. Усі дії абсолютно безпечні як для геймера, так і для оточення.
Розмір пристрою становить 120 см завширшки, 150 см завдовжки, 120 см заввишки і важить 70 кг. Omni One гарантує утримання людини до 192 см зростом і 113 кг вагою.
Платформа сумісна зі SteamVR та іншими гарнітурами, які підключаються до PC.
Важливо, що окрім захопливого ігрового процесу, Omni One допомагає стежити за здоров'ям і фізичним станом користувача: спеціальний застосунок відстежує кроки, пройдену відстань і спалені калорії.
У каталозі ігор Omni One представлені як спеціально розроблені проэкти від Virtuix, так і ліцензійні ігри інших VR-платформ. Упевнені, що з часом вибір стане більшим.
За $14 на місяць користувачам буде доступна можливість мережевої гри та інші онлайн-опції.
Вартість Omni One становить $2595 + доставка. Наразі платформа доступна тільки для жителів США, але із середини 2025 року розробники планують почати продаж в інших регіонах.
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