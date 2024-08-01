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Microsoft видаляє рекламу з Skype та впроваджує нові функції AI і OneAuth

11:44 01.08.2024 |

Новини IT

Microsoft видаляє рекламу з Skype та впроваджує нові функції AI і OneAuth

 

Microsoft оголосила про припинення реклами в Skype як частину нового оновлення. Тепер на платформі не буде реклами в чатах і каналах, що зробить користування сервісом чистішим і зручнішим.

Користувачі можуть видалити вкладку новин зі стрічкою, якщо бажають.

 

Оновлення також включає новий редактор зображень AI, який має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і дозволяє редагувати зображення прямо з чату. Зображення тепер розгортаються при натисканні.

Крім того, Microsoft інтегрує OneAuth в iOS-додаток Skype для зручного входу без паролів, що вже доступний для Android. Оновлення розповсюджуватиметься найближчими днями для всіх користувачів програми огляду Skype.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

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