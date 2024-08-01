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Microsoft видаляє рекламу з Skype та впроваджує нові функції AI і OneAuth
11:44 01.08.2024 |
Microsoft оголосила про припинення реклами в Skype як частину нового оновлення. Тепер на платформі не буде реклами в чатах і каналах, що зробить користування сервісом чистішим і зручнішим.
Користувачі можуть видалити вкладку новин зі стрічкою, якщо бажають.
Оновлення також включає новий редактор зображень AI, який має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і дозволяє редагувати зображення прямо з чату. Зображення тепер розгортаються при натисканні.
Крім того, Microsoft інтегрує OneAuth в iOS-додаток Skype для зручного входу без паролів, що вже доступний для Android. Оновлення розповсюджуватиметься найближчими днями для всіх користувачів програми огляду Skype.
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